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    Культура

    Американский рэпер 50 Cent перестал быть банкротом

    (обновлено: )13
    Артист выплатил 8,7 миллиона долларов из своих собственных средств, а часть суммы (13,65 миллиона долларов) внес из компенсации, полученной им в результате урегулирования дела о недобросовестных юридических действиях по другому процессу.
    Рэпер 50 cent
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Федеральный суд в городе Хартфорд штата Коннектикут в четверг закрыл дело банкротстве американского хип-хоп исполнителя Кертиса Джеймса Джексона III, известного как 50 Cent, после того, как тот выплатил более 22 миллионов долларов кредиторам.

    Джим Керри
    GABRIEL BOUYS / AFP
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    Адвокат рэпера сообщил, что его клиент выплатил 8,7 миллиона долларов из своих собственных средств, а часть суммы (13,65 миллиона долларов) внес из компенсации, полученной им в результате урегулирования дела о недобросовестных юридических действиях по другому процессу, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Музыкант объявил о своем банкротстве в 2015 году. Тогда он оценил свои долги в 36 миллионов долларов при активах в менее чем 20 миллионов долларов.

    Излюбленными темами творчества 50 Cent являются наркоторговля и насилие. Он известен тем, что сумел выжить, получив девять пуль во время неудавшегося покушения. Также рэпер успел сняться в кино, исполнив роль самого себя в автобиографической ленте 2005 года "Разбогатей или умри".

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