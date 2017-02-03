Американский рэпер 50 Cent перестал быть банкротом

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Федеральный суд в городе Хартфорд штата Коннектикут в четверг закрыл дело банкротстве американского хип-хоп исполнителя Кертиса Джеймса Джексона III, известного как 50 Cent, после того, как тот выплатил более 22 миллионов долларов кредиторам.

Адвокат рэпера сообщил, что его клиент выплатил 8,7 миллиона долларов из своих собственных средств, а часть суммы (13,65 миллиона долларов) внес из компенсации, полученной им в результате урегулирования дела о недобросовестных юридических действиях по другому процессу, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Музыкант объявил о своем банкротстве в 2015 году. Тогда он оценил свои долги в 36 миллионов долларов при активах в менее чем 20 миллионов долларов.

Излюбленными темами творчества 50 Cent являются наркоторговля и насилие. Он известен тем, что сумел выжить, получив девять пуль во время неудавшегося покушения. Также рэпер успел сняться в кино, исполнив роль самого себя в автобиографической ленте 2005 года "Разбогатей или умри".