Рэпера DMX обвинили в неуплате налогов на $1,7 млн

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Известный американский рэп-исполнитель DMX в пятницу предстал перед судом за неуплату налогов на сумму почти в два миллиона долларов.

В пятницу DMX — 46-летний уроженец Йонкерса (штат Нью-Йорк) Эрл Симмонс предстал в зале суда в районе Манхеттен, где ему были предъявлены обвинения в сокрытии налогов на сумму в 1,7 миллиона долларов на протяжении нескольких лет. Об этом говорится в сообщении прокуратуры южного округа.

По информации обвинения, исполнитель и киноактер перестал платить налоги в начале 2000-х годов. Доходы от продажи синглов, альбомов, концертов и участия в кинопроектах переводились на счета менеджеров DMX, после чего исполнитель получал выплаты наличными. Симонс был арестован в четверг.

Как сообщает агентство AP, на заседании Симонс не признал себя виновным в сокрытии доходов. Он был отпущен под залог 500 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что сотрудники испанской налоговой службы около полутора часов проводили обыск на яхте футболиста сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду.