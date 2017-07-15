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    Культура

    Рэпера DMX обвинили в неуплате налогов на $1,7 млн

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    В пятницу DMX - 46-летний уроженец Йонкерса (штат Нью-Йорк) Эрл Симмонс предстал в зале суда в районе Манхеттен, где ему были предъявлены обвинения в сокрытии налогов на сумму в 1,7 миллиона долларов на протяжении нескольких лет.
    Американский рэп-исполнитель DMX
    wikipedia

    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Известный американский рэп-исполнитель DMX в пятницу предстал перед судом за неуплату налогов на сумму почти в два миллиона долларов.

    Экономический эксперт Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Скаршевский: Украина - на содержании у американских налогоплательщиков

    В пятницу DMX — 46-летний уроженец Йонкерса (штат Нью-Йорк) Эрл Симмонс предстал в зале суда в районе Манхеттен, где ему были предъявлены обвинения в сокрытии налогов на сумму в 1,7 миллиона долларов на протяжении нескольких лет. Об этом говорится в сообщении прокуратуры южного округа.

    По информации обвинения, исполнитель и киноактер перестал платить налоги в начале 2000-х годов. Доходы от продажи синглов, альбомов, концертов и участия в кинопроектах переводились на счета менеджеров DMX, после чего исполнитель получал выплаты наличными. Симонс был арестован в четверг.

    Как сообщает агентство AP, на заседании Симонс не признал себя виновным в сокрытии доходов. Он был отпущен под залог 500 тысяч долларов.

    Ранее сообщалось, что сотрудники испанской налоговой службы около полутора часов проводили обыск на яхте футболиста сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

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