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    Культура

    Известный рэпер попал в больницу в Чикаго после приступа эпилепсии

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    По данным СМИ, рэпера обнаружили без сознания в гостиничном номере в Чикаго после того, как у него произошел эпилептический приступ. По данным источников портала, исполнителя доставили в больницу, где с ним случился еще один припадок.
    Лил Уэйн
    wikipedia

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Известный американский хип-хоп исполнитель Лил Уэйн был госпитализирован в Чикаго после потери сознания из-за эпилептического приступа, сообщает портал TMZ.

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    В воскресенье, по данным сайта, рэпера обнаружили без сознания в гостиничном номере в Чикаго после того, как у него произошел эпилептический приступ. По данным источников портала, исполнителя доставили в больницу, где с ним случился еще один припадок.

    В воскресенье вечером Лил Уэйн должен был выступать в Лас-Вегасе, однако, по данным портала, врачи рекомендовали ему отдохнуть несколько дней. Официальный представитель исполнителя подтвердил порталу информацию о приступах и заявил, что выступление в Лас-Вегасе было отменено.

    По данным СМИ, это не первый подобный случай с хип-хоп исполнителем. В прошлом году он также вынужден был отменить свое выступление в Лас-Вегасе из-за эпилепсии.

    В 2009 году Лил Уэйн победил на престижной музыкальной премии "Грэмми" в четырех номинациях. В частности, он получил награду в категории "Лучший рэп-альбом года" за работу над пластинкой The Carter III. Всего исполнитель выдвигался на соискание премии 26 раз.

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