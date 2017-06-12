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    Рэпер Пафф Дэдди стал самой высокооплачиваемой знаменитостью по версии Forbes

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    По данным СМИ, Комбс, более известный как Пафф Дэдди или Дидди, за прошедший до 1 июня год заработал 130 миллионов долларов. На втором месте в рейтинге находится еще одна исполнительница из США – певица Бейонсе, доход которой оценивается в 105 миллионов долларов.
    Рэпер Пафф Дэдди
    wikipedia

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Американский рэпер и музыкальный продюсер Шон Комбс в этом году стал самой высокооплачиваемой знаменитостью в мире по версии журнала Forbes.

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    По данным издания, Комбс, более известный как Пафф Дэдди или Дидди, за прошедший до 1 июня год заработал 130 миллионов долларов.

    На втором месте в рейтинге находится еще одна исполнительница из США – певица Бейонсе, доход которой оценивается в 105 миллионов долларов. Британская писательница Джоан Роулинг занимает в списке третью строчку (95 миллионов), благодаря мировой премьере блокбастера "Фантастические твари и где они обитают".

    Прошлогодняя победительница рейтинга певица Тейлор Свифт опустилась сразу на 49-е место, заработав 44 миллиона против 170 годом ранее.

    Американский Forbes выпускает рейтинг звезд с 1999 года. При составлении рейтинга применяются оценки доходов, основанные на данных компании Nielsen, компании по продаже билетов Pollstar и сайтов Box Office Mojo и IMDB.

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