Умер известный американский рэпер

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Американский рэпер Prodigy, настоящее имя которого Альбурт Джонсон, из музыкального дуэта Mobb Deep скончался в возрасте 42 лет, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

В заявлении агента музыканта говорится, что Prodigy был госпитализирован несколько дней назад в Лас-Вегасе из-за осложнений, вызванных серповидноклеточной анемией. Точная причина смерти пока неясна.

"С глубокой печалью и потрясением мы подтверждаем смерть нашего дорогого друга Альберта Джонсона, который более известен фанатам как Prodigy из легендарного нью-йоркского дуэта Mobb Deep. Мы хотим поблагодарить всех за уважение личной жизни семьи в это время", — говорится в заявлении агента музыканта.

Коронер округа Кларк Джон Фуденберг заявил агентству, что на определение причины смерти может уйти до шести недель. По словам представителя полиции Лоры Мелцер, полицию Лас-Вегаса не вызывали для расследования смерти.

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Mobb Deep состоял из двух участников — Havos и Prodigy. Расцвет Mobb Deep пришёлся на середину 90-х, после того как группа выпустила сингл Shook Ones (Part II), который считается одной из лучших композиций в жанре. Среди популярных синглов можно назвать Quiet Storm и Hey Luv (Anything).