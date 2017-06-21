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    Умер известный американский рэпер

    (обновлено: )31
    Рэпер Prodigy из музыкального дуэта Mobb Deep был госпитализирован несколько дней назад в Лас-Вегасе из-за осложнений, вызванных серповидноклеточной анемией. На определение причины смерти может уйти до шести недель.
    Американский рэпер Prodigy, настоящее имя которого Альбурт Джонсон, из музыкального дуэта Mobb Deep
    instagram.com/nas

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Американский рэпер Prodigy, настоящее имя которого Альбурт Джонсон, из музыкального дуэта Mobb Deep скончался в возрасте 42 лет, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    В заявлении агента музыканта говорится, что Prodigy был госпитализирован несколько дней назад в Лас-Вегасе из-за осложнений, вызванных серповидноклеточной анемией. Точная причина смерти пока неясна.

    "С глубокой печалью и потрясением мы подтверждаем смерть нашего дорогого друга Альберта Джонсона, который более известен фанатам как Prodigy из легендарного нью-йоркского дуэта Mobb Deep. Мы хотим поблагодарить всех за уважение личной жизни семьи в это время", — говорится в заявлении агента музыканта.

    Коронер округа Кларк Джон Фуденберг заявил агентству, что на определение причины смерти может уйти до шести недель. По словам представителя полиции Лоры Мелцер, полицию Лас-Вегаса не вызывали для расследования смерти.

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    Mobb Deep состоял из двух участников — Havos и Prodigy. Расцвет Mobb Deep пришёлся на середину 90-х, после того как группа выпустила сингл Shook Ones (Part II), который считается одной из лучших композиций в жанре. Среди популярных синглов можно назвать Quiet Storm и Hey Luv (Anything).

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