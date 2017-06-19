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    Канадский боксер-тяжеловес скончался от травм, полученных на ринге

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    Как отмечается, Хейг в пятницу проиграл нокаутом в боксерском бою экс-игроку в американский футбол Адаму Брэйдвуду и был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой.
    Тим Хейг
    Фото из открытых источников

    МОСКВА, 19 июн — РИА Новости Тяжеловес UFC канадец Тим Хейг скончался на 34-м году жизни. В этот уик-энд он проводил любительский поединок по правилам профессионального бокса против Адама Брейдвуда в Эдмонтоне (Канада) и потерпел поражение нокаутом, после чего был госпитализирован., сообщает Р-Спорт со ссылкой на New York Post.

    Хейг в пятницу проиграл нокаутом в боксерском бою экс-игроку в американский футбол Адаму Брэйдвуду и был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой.

    В смешанных единоборствах Хейг одержал 21 победу и потерпел 13 поражений. В боксе на его счету одна победа и три поражения.

    Напомним, легендарный итальянский голкипер Джулиано Сарти, двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов в составе миланского "Интера", скончался в возрасте 83 лет.

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