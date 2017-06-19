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    Вместе с Баталовым ушла эпоха неподдельного кино, которое меняло жизнь людей

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    Баталов скончался в возрасте 88 лет 15 июня. Народный артист СССР снялся более чем в 40 фильмах, одна из самых известных его ролей - Гоша (Георгий Иванович) в фильме "Москва слезам не верит".
    Прощание с актером Алексеем Баталовым
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Актер Алексей Баталов запомнился миллионам зрителей по роли слесаря Георгия Ивановича, попросту Гоши, из оскароносного фильма Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". За ним закрепился статус секс-символа 80-х, но сам артист был слишком скромен, чтобы относиться к этому всерьез. Народный и родной, Баталов мирно ушел из жизни в возрасте 88 лет.

    Алексей Баталов родился в 1928 году в семье театральных деятелей, он буквально вырос на сцене МХАТа, дни и ночи проводя среди пестрой круговерти закулисья. Мальчик был уверен, что весь мир — совсем как у Шекспира — театр, и не представлял себе взрослых людей, которые занимались чем-то помимо творчества. Позже, в квартире отчима, сатирика и драматурга Виктора Ардова, он проводил вечера в окружении великих поэтов и писателей — Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Алексеем Баталовым

    Всю жизнь Баталов стремился к искусству: и в столице, и в далекой крохотной Бугульме, куда был эвакуирован вместе с матерью во время войны, и в армии. Казалось, что его судьба неразрывно связана с театром, но в середине 50-х актер принял главное решение в карьере и ушел в кино. Именно кинематограф принес ему невероятную известность. "Большая семья", "Летят журавли", "Дама с собачкой" и, наконец, "Москва слезам не верит" — каждый фильм с участием Баталова становился безусловным шедевром. При этом актер никогда не гнался за количеством, только за качеством, а потому с годами он все реже и реже появлялся на большом экране: безупречное чутье не позволяло ему сниматься в иных картинах.

    "Когда фильмы выходят, я благодарю бога за то, что отказался. Роли-то бывают хорошими — другое дело, чем они оборачиваются на экране. Это ты, а рядом с тобой стоит нечто, оно может тебя испачкать. Работая с Хейфицем или Роммом, я прекрасно понимал, о чем у нас идет речь. Я знал, что мы работаем не за страх, а за совесть, и есть смысл тратить на это жизнь. Но стоит ли садиться в эту лодку со случайными, ненужными тебе людьми?" — так он пояснял свой выбор.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощание с актером Алексеем Баталовым

    Свои безграничные творческие силы Баталов продолжал развивать в самых разных направлениях: он попробовал себя в качестве режиссера, сняв картины "Шинель", "Три толстяка" и "Игрок", работал на радио, писал стихи и сценарии, преподавал на актерском факультете ВГИКа.

    Народный артист РСФСР Алексей Баталов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Биография Алексея Баталова. Справка

    Народный артист СССР Алексей Баталов скончался во сне 15 июня в возрасте 88 лет. Ранее супруга актера рассказала, что Баталов два месяца находился в больнице после того, как сломал ногу. Позже он был переведен в реабилитационный центр.

    Известие о кончине Алексея Баталова российские культурные деятели восприняли как личную потерю, вспоминая его как человека необыкновенной интеллигентности, доброты, ума и таланта. Известный российский режиссер Владимир Наумов, постановщик картины "Бег", в которой Баталов исполнил одну из главных ролей, признался, что до сих пор не может поверить в случившееся. Вместе с Баталовым они планировали новую картину.

    "Ушел из жизни поразительный во всех отношениях человек. Он был чрезвычайно добр, что вообще редко случается сегодня. Сейчас нет друзей, а есть приятели временные. Алексей Баталов был постоянным, верным другом. Он был честным, с внутренним благородством и необыкновенным талантом человек", — сказал Наумов в беседе с РИА Новости.

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    Прощание с актером Алексеем Баталовым

    Он назвал Баталова великим актером, замену которому найти невозможно. "Будет ли заполнена та пустота, которая образовалась после ухода этого спокойного, чистого, достойного и необычайно талантливого человека?" — задался вопросом режиссер и добавил, что невозможно словами объяснить величие таланта Баталова.

    Народный артист СССР Алексей Владимирович Баталов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Умер Алексей Баталов — всегда положительный герой

    "Баталова надо уметь смотреть — приглядываться к движениям его рук, к выражению глаз", — отметил режиссер.

    "Когда Чехова спрашивали об актерах Московского художественного академического тетра, какие они необыкновенные, он ответил: "Актеры как актеры, только интеллигентные люди. Вот эти корни мхатовскиие у Алексея Владимировича всегда существовали, он и вырос во мхатовском дворе, и отец, и мама его были мхатовскими актерами, и он был, прежде всего, интеллигентным человеком, даже аристократом, и это поражало в нем при знакомстве и при общении", — сказал Владимир Меньшов, пишет РИА Новости.

    Режиссер подчеркнул, что с уходом Баталова кончилась эпоха громадного пласта русского кинематографа, который воплощал Баталов, эпоха, когда кинематограф имел решающее значение в воспитании человека и менял жизнь людей.

    "Он всегда совпадал с острием времени, ему везло на самые решающие картины нашего кинематографа", — заметил Меньшов.

    Смотрите также: Прощание с Алексеем Баталовым в Москве

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