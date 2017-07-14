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    Культура

    Известному американскому рэперу грозит тюрьма на 44 года

    (обновлено: )250
    Музыкант скрывал информацию о своем доходе от Налогового управления США. Отмечается, что в случае, если DMX признают виновным по всем 14 пунктам, то ему грозит тюремный срок до 44 лет.
    Американский рэпер Эрл Симмонс, известный как DMX
    wikipedia

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Американский рэпер Эрл Симмонс, известный как DMX, рискует сесть в тюрьму на 44 года за уклонение от налогов, сообщает "Сегодня" со ссылкой на Daily Mail.

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    Телеканал ICTV/Youtube
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    По данным издания, музыкант скрывал информацию о своем доходе от Налогового управления США. Отмечается, что в случае, если DMX признают виновным по всем 14 пунктам, то ему грозит тюремный срок до 44 лет.

    Как утверждается, долг рэпера перед государством составляет $1,7 млн. В частности, музыкант якобы избегал использования личных банковских счетов, предпочитая хранить средства на счетах третьих сторон, в том числе у бизнес-менеджеров.

    Ранее СМИ сообщали, что Роналду решил покинуть "Реал" после того, как прокуратура Испании возбудила дело в его отношении по обвинению в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро.

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