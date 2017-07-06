Дело налоговиков. Луценко сообщил об обстреле следователей

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что неизвестные обстреляли окна в домах следователей по "делу налоговиков". Об этом он проинформировал во время заседания Регламентного комитета Рады.

"У меня сегодня обстреляли следователей по делу налоговиков, обстреляли из боевого оружия. Дома. Окна", — цитирует "112 Украина" Луценко.

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В среду, 24 мая, более двух тысяч правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях Украины и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы. Им инкриминируют участие в схеме, разработанной бывшим главой Миндоходов и сборов Александром Клименко — так называемых "налоговых площадках".