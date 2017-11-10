В США скончался актер - звезда американских сериалов

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. В Хьюстоне (штат Техас, США) 10 ноября скончался знаменитый американский актер Джон Хиллерман.

Хиллерману на момент смерти было 84 года.

CNN передает слова представителя актера Лори Де Вааль, что актер умер вследствие естественных причин.

Джон Хиллерман был известен по кинокартинам "Бумажная луна", "Китайский квартал", "Последний киносеанс", "Киллеры". Он также снимался в сериалах "Она написала убийство" и "Вокруг света за 80 дней".

Настоящую славу Хиллерману принесла роль смотрителя Джонатана Хиггинса в сериале "Частный детектив Магнум" (выпускался 1980-1988 годах). За эту роль Хиллерман был дважды отмечен высокими премиями за достижения в телеиндустрии. В 1982-м актер получил "Золотой глобус", а в 1987 году – "Эмми".

Накануне на 80 году жизни в Мюнхене умерла актриса Карин Дор, которая была в свое время единственной немецкой "девушкой Джеймса Бонда".