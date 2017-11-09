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    Культура

    Умерла немецкая девушка Джеймса Бонда

    (обновлено: )114
    Год назад Дор столкнулась на улице с женщиной с коляской и упала, ударившись затылком об бордюр. Сперва обследование не показало наличия серьезных травм, но весной 2017 года состояние актрисы ухудшилось.
    Актриса Карин Дор

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. На 80 году жизни в Мюнхене умерла актриса Карин Дор, которая была в свое время единственной немецкой "девушкой Джеймса Бонда", сообщает Hollywood Reporter.

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    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте

    Известно, что она умерла от давней травмы, которую получила еще в 2016 году. Тогда Дор столкнулась на улице с женщиной с коляской и упала, ударившись затылком об бордюр. Сперва обследование не показало наличия серьезных травм, но весной 2017 года состояние актрисы ухудшилось.

    Карин Дор скончалась в доме престарелых в Мюнхене.

    Актриса остается единственной немецкой "девушкой Джеймса Бонда". Актриса появилась в пятом фильме "бондианы" "Живешь только дважды" (1967) с Шоном Коннери в роли главного героя. 

    Напомним, ранее в Краснодаре ушла из жизни заслуженная артистка России Елена Афанасьева.

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