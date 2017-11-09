Умерла немецкая девушка Джеймса Бонда

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. На 80 году жизни в Мюнхене умерла актриса Карин Дор, которая была в свое время единственной немецкой "девушкой Джеймса Бонда", сообщает Hollywood Reporter.

Известно, что она умерла от давней травмы, которую получила еще в 2016 году. Тогда Дор столкнулась на улице с женщиной с коляской и упала, ударившись затылком об бордюр. Сперва обследование не показало наличия серьезных травм, но весной 2017 года состояние актрисы ухудшилось.

Карин Дор скончалась в доме престарелых в Мюнхене.

Актриса остается единственной немецкой "девушкой Джеймса Бонда". Актриса появилась в пятом фильме "бондианы" "Живешь только дважды" (1967) с Шоном Коннери в роли главного героя.

Напомним, ранее в Краснодаре ушла из жизни заслуженная артистка России Елена Афанасьева.