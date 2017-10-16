Скончался актер, сыгравший в "Игре престолов" – СМИ

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Британский актер Рой Дотрис, сыгравший в оскароносном фильме "Амадей" и популярном сериале "Игра престолов", скончался в Лондоне в возрасте 94 лет. Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на семью актера.

По словам членов семьи, Дотрис скончался в своем доме в окружении родственников, в том числе трех дочерей, внуков и правнука.

В фильме 1984 года "Амадей" Дотрис сыграл Леопольда Моцарта. Также он известен своим участием в съемках "Игры престолов", где в 2012 году сыграл мудреца Галлина. Кроме того, его голос был записан для каждой аудиокниги из цикла "Песнь Льда и Пламени" Джорджа Р. Р. Мартина.

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

"Игра престолов" получила всеобщее признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Создатели сериала, который стал одним из самых популярных в истории, получили 38 престижных премий "Эмми".