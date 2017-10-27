Названа причина смерти известного российского актера

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Российский актер Дмитрий Марьянов, скончавшийся 15 октября, умер от острой кровопотери, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на результаты медицинской экспертизы.

"Тромбофлебит глубоких вен левой голени, тромбоэмболия нижней полой вены. Разрыв стенки левой общей подвздошной вены. Обильная кровопотеря" — гласит заключение специалистов, которое приводит телеканал.

Картина развития заболевания у Марьянова оказалась необычной, так как в подавляющем большинстве случаев тромбоз нижней полой вены приводит к тромбоэмболии легочной артерии, пояснил врач-флемболог Федор Шпаченко.

По его мнению, разрыв сосуда был вызван тем, что за год до смерти актеру установили так называемый кава-фильтр, предназначенный для улавливания тромбов. "Был, скорее всего, массированный тромбоз этого кава-фильтра. Говоря простым русским языком, фильтр закупорился, и кровь просто не могла оттекать. Отсюда разрыв вены. И человек при таком развитии мог потерять много крови, в связи с чем скончался", — заявил Шпаченко.

Марьянов скончался на 48-м году жизни. Друзья актера изначально сообщили, что актер потерял сознание на даче в Подмосковье, знакомые вызвали скорую помощь, но она не приехала "по техническим причинам". Марьянова отвезли на частной машине в больницу, но врачи оказались бессильны. Следственный комитет расследует уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей".