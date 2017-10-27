наверх
27.10.201711:36
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    Названа причина смерти известного российского актера

    (обновлено: )72701
    Эксперты пришли к выводу, что смерть актера связана с потерей крови из-за разрыва сосуда. Врач-флемболог Федор Шпаченко считает, что "был, скорее всего, массированный тромбоз этого кава-фильтра".
    Прощание с актером Дмитрием Марьяновым
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Российский актер Дмитрий Марьянов, скончавшийся 15 октября, умер от острой кровопотери, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на результаты медицинской экспертизы.

    "Тромбофлебит глубоких вен левой голени, тромбоэмболия нижней полой вены. Разрыв стенки левой общей подвздошной вены. Обильная кровопотеря" — гласит заключение специалистов, которое приводит телеканал.

    Актер Дмитрий Марьянов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Биография актера Дмитрия Марьянова

    Картина развития заболевания у Марьянова оказалась необычной, так как в подавляющем большинстве случаев тромбоз нижней полой вены приводит к тромбоэмболии легочной артерии, пояснил врач-флемболог Федор Шпаченко.

    По его мнению, разрыв сосуда был вызван тем, что за год до смерти актеру установили так называемый кава-фильтр, предназначенный для улавливания тромбов. "Был, скорее всего, массированный тромбоз этого кава-фильтра. Говоря простым русским языком, фильтр закупорился, и кровь просто не могла оттекать. Отсюда разрыв вены. И человек при таком развитии мог потерять много крови, в связи с чем скончался", — заявил Шпаченко.

    Марьянов скончался на 48-м году жизни. Друзья актера изначально сообщили, что актер потерял сознание на даче в Подмосковье, знакомые вызвали скорую помощь, но она не приехала "по техническим причинам". Марьянова отвезли на частной машине в больницу, но врачи оказались бессильны. Следственный комитет расследует уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей".

    Фото из открытых источников
    Дмитриий Марьянов. Архивное фото

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Суд избирает меру пресечения Елене Зайцевой в Харькове
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Батарея
    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    На месте подрыва джипа в городе Виноградов Закарпатской области
    Криминал поглотил Украину