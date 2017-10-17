Названа дата и место прощания с российским актером Марьяновым

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КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Похороны российского актера Дмитрия Марьянова пройдут в среду, 18 октября, на Химкинском кладбище в Москве, сообщила РИА Новости агент артиста.

"Панихида по Дмитрию Марьянову пройдет 18 октября в Доме кино с 11.00 до 13.00, похоронен он будет на Химкинском кладбище", — сказала собеседница агентства.

Марьянов скончался в воскресенье, предположительно из-за оторвавшегося тромба. Ему было 47 лет. По словам друзей актера, он потерял сознание на даче в Подмосковье, знакомые вызвали скорую помощь, но она не приехала "по техническим причинам". Актера отвезли на частной машине в больницу, но врачи оказались бессильны. Росздравнадзор и СК проверяют эти данные.

Марьянов прославился, исполнив главную роль в фильме "Выше радуги". Актер входил в состав труппы театра "Ленком", играл в спектаклях "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Он сотрудничал с "Квартетом-И", снялся в фильмах "День радио", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Черный город" — всего более 80 ролей.