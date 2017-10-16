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    Следователи проверят информацию об отказе медиков помочь Марьянову

    (обновлено: )14802
    Актер потерял сознание на даче в Подмосковье, Знакомые вызвали скорую помощь, но она не приехала "по техническим причинам". Актера отвезли на частной машине в сопровождении полиции в больницу, где он умер.
    Актер Дмитрий Марьянов позирует фотографу перед премьерой фильма Slove. Прямо в сердце.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Следственный комитет (СК) России проведет проверку по факту смерти в Подмосковье актера Дмитрия Марьянова, который скончался в воскресенье, предположительно, из-за оторвавшегося тромба, сообщает в понедельник ГСУ СК России по Московской области.

    Актер Дмитрий Марьянов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Биография актера Дмитрия Марьянова

    По словам друзей актера, Марьянов потерял сознание на даче в Подмосковье, где отдыхал. Знакомые вызвали скорую помощь, но она не приехала "по техническим причинам". Актера отвезли на частной машине в сопровождении полиции в больницу, но врачи оказались бессильны. Ранее СМИ сообщали, что машина скорой помощи не приехала на вызов к Марьянову. Росздравнадзор проверяет эти данные.

    "Следователями регионального СК проверяется информация, распространенная в СМИ, об отказе медиков оперативно оказать медицинскую помощь актеру Дмитрию Марьянову", — сообщили в главке.

    Дмитрий Марьянов прославился, исполнив главную главную роль в фильме "Выше радуги". Актер входил в состав труппы театра "Ленком", играл в спектаклях "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Он сотрудничал с "Квартетом-И", играл в кино. Марьянов снялся в фильмах "День радио", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Черный город".

    Всего им было сыграно в кино более 80 ролей.

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