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    Культура

    Из-за смерти Марьянова отменили спектакль "Нереальное шоу"

    (обновлено: )109
    Спектакль отменен в связи со скоропостижной смертью актера Дмитрия Марьянова, денежные средства зрителям возвращаются.
    Актер Дмитрий Марьянов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 окт – РИА Новости Украина. Спектакль "Нереальное шоу", который планировалось показать в Томске в понедельник, отменен в связи со смертью известного актера Дмитрия Марьянова — исполнителя одной из главных ролей; запланированный показ в Новосибирске также не состоится.

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    Как ранее сообщила РИА Новости агент артиста, актер театра и кино Дмитрий Марьянов скончался на 47-м году жизни. Он известен по ролям в театре Ленком, а также сотрудничеством с "Квартетом-И". Снялся в таких картинах, как "Выше радуги", "День радио", "Дорогая Елена Сергеевна", "Норвег".

    "Спектакль отменен в связи со смертью актера, денежные средства возвращаются", — сообщил РИА Новости представитель организатора показа в Томске, компании "Городские зрелищные кассы".

    Представитель компании в Новосибирске отметил, что ранее показ спектакля был перенесен с 17 октября на февраль следующего года, однако теперь он отменен в связи со смертью артиста.

    "Нереальное шоу" — спектакль по пьесе культового французского писателя Бернара Вербера в постановке Алексея Кирющенко. В двух главных ролях были задействованы известные актеры Любовь Толкалина и Дмитрий Марьянов.

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