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    Культура

    Актер фильма "Жестокий романс" попал в реанимацию

    (обновлено: )481
    По данным СМИ, Дмитрия Бузылева госпитализировали из-за язвы желудка. В справочной службе 31-й городской клинической больницы сообщили РИА Новости, что состояние актера тяжелое.
    Дмитрий Бузылев. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Актер Дмитрий Бузылев находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в справочной службе 31-й городской клинической больницы.

    кадр из фильма/ фото из открытых источников
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    Ранее СМИ сообщили, что 60-летнего актера госпитализировали из-за язвы желудка в Москве.

    "Он во второй реанимации, состояние тяжелое", — отметил собеседник агентства.

    Актер снялся в фильмах "Табор уходит в небо", "Мой ласковый и нежный зверь", "Сибириада", "Очи черные", "Жестокий романс" и другие.

    В минувшее воскресенье скончался российский актер Дмитрий Марьянов, он умер, предположительно из-за оторвавшегося тромба. Ему было 47 лет. По словам друзей актера, он потерял сознание на даче в Подмосковье, знакомые вызвали скорую помощь, но она не приехала "по техническим причинам". Актера отвезли на частной машине в больницу, но врачи оказались бессильны. 

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