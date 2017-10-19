Актер фильма "Жестокий романс" попал в реанимацию

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КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Актер Дмитрий Бузылев находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в справочной службе 31-й городской клинической больницы.

Ранее СМИ сообщили, что 60-летнего актера госпитализировали из-за язвы желудка в Москве.

"Он во второй реанимации, состояние тяжелое", — отметил собеседник агентства.

Актер снялся в фильмах "Табор уходит в небо", "Мой ласковый и нежный зверь", "Сибириада", "Очи черные", "Жестокий романс" и другие.

В минувшее воскресенье скончался российский актер Дмитрий Марьянов, он умер, предположительно из-за оторвавшегося тромба. Ему было 47 лет. По словам друзей актера, он потерял сознание на даче в Подмосковье, знакомые вызвали скорую помощь, но она не приехала "по техническим причинам". Актера отвезли на частной машине в больницу, но врачи оказались бессильны.