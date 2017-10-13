Савелий Крамаров. Кадры из жизни и лучшие роли

В пятницу исполнилось 83 года со дня рождения заслуженного артиста Россиии Савелия Крамарова. Родился будущий популярный актер советских фильмов 13 октября 1934 года в Бауманском районе Москвы.

Отец Савелия был видный столичный адвокат, которого арестовали органы НКВД в 1938 году. Полностью отбыв срок заключения в Усвитлаге, он был освобождён из-под стражи 13 марта 1946 года. Жил в городе Бийске. 1 марта 1950 года он был снова арестован и сослан на поселение в Красноярский край, где вскоре и погиб. В том же году умерла и мать Савелия. Заботу о мальчике взял на себя брат отца.

После школы Савелий хотел поступить в театральный институт, но его не приняли. Поступил в Лесотехнический. Учась в институте, в 1954 году поступил в театральную студию "Первый шаг" при ЦДРИ.

Окончив Лесотехнический институт в 1958 году, некоторое время работал по специальности. Но работу решил бросить и всерьёз посвятить себя кинематографу: взял несколько своих фотографий и разослал по всем киностудиям страны. И на одно письмо пришёл ответ. Так Савелий Крамаров попал на свою первую роль в кино — солдат Петькин в фильме "Им было девятнадцать".

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В 1967 году его пригласили на работу в Театр миниатюр. Первая работа в театре — рассказ Василия Шукшина "Ваня, ты как здесь"?, который вошел отдельным номером в спектакль "Скрытой камерой". Но к театру Савелий Крамаров не прикипел.

Он много снимался в кино и к началу 70-х годов был одним из самых популярных комедийных актеров. В 1972 году Савелий поступает в ГИТИС на актёрский факультет. Закончив ГИТИС, так и не устроился ни в один из советских театров.

Одновременно с обучением в ГИТИСе Савелий серьёзно увлекся индийской йогой. Сначала занимался самостоятельно, а потом нашел какой-то кружок, которым заинтересовался КГБ. В этот же период родной дядя Савелия решил уехать в Израиль. И в результате Савелий Крамаров превратился в человека с сомнительными связями.

Из страны Савелия Крамарова не выпускали, но и работать по специальности он не мог. И вот, в 1981 году вместе с А. Левенбуком он написал "Письмо президенту США Рейгану", в котором откровенно жаловался на свою судьбу. Письмо несколько раз передали по "Голосу Америки".

Отъезд Крамарова из СССР произошёл 31 октября 1981 года. По американским понятиям он жил скромно, но как члену актёрской гильдии ему всегда хватало на жизнь.

На свою родину Крамаров смог приехать только в 1992 году, в качестве почетного гостя на кинофестиваль "Кинотавр".

Савелий Крамаров скончался 6 июня 1995 года в одной из клиник Сан-Франциско.

Свой последний приют он обрел на еврейском мемориальном кладбище в Колма — городе мертвых, неподалеку от Сан-Франциско (США).