Дочь Алена Делона развеяла слухи, связанные с госпитализацией актера

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Дочь легендарного французского актера Алена Делона Анушка подтвердила прессе иформацию о госпитализации своего отца и заявила, что ухудшение его самочувствия не связано со смертью его бывшей гражданской жены. Об этом сообщает Le Parisien.

В конце августа на 80-м году жизни скончалась французская актриса и модель Мирей Дарк. На протяжении 15 лет Дарк была спутницей звезды французского кинематографа Алена Делона, однако их отношения официально так и не были зарегистрированы.

После смерти Дарк французская пресса растиражировала брошенную актером фразу: "Нет Мирей, могу идти и я". А 19-го сентября Делон был госпитализирован. Многие, сопоставив эти два факта, решили, что здоровье актера подкосила новость о смерти любимой женщины.

Однако дочь Делона Анушка заявила, что госпитализация ее отца не связана со смертью Дарк.

"Мой отец перенес операцию в области бедренной артерии. Это было плановое хирургическое вмешательство — последние два или три года он страдал из-за проблем циркуляции крови в ноге, и ему было назначено шунтированин. Конечно, он тяжело перенес смерть Мирей, но его госпитализация не имеет к этому никакого отношения. Мы должны перестать "хоронить" людей без причины, это просто возмутительно", — сказала дочь актера.