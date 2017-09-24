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    Культура

    Актер Евгений Стеблов попал в базу "Миротворца"

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (412)

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    Отметим, что актер Евгений Стеблов известен ролями в фильмах "Я шагаю по Москве", "По семейным обстоятельствам" и "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей".
    Евгений Стеблов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 сен – РИА Новости Украина. Волонтеры сайта "Миротворец" внесли в базу советского и российского актера Евгения Стеблова "за сознательное нарушение государственной границы Украины", говорится в сообщении "Миротворца". Фамилия Стеблова попала в раздел "Чистилище".

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    "Сознательное нарушение государственной границы Украины. Незаконная гастрольная деятельность на территории оккупированного Россией Крыма. Антиукраинская пропаганда и одобрение российской агрессии против Украины", – так на сайте "Миротворца" объяснили свои претензии к российскому актеру.

    Стеблов известен ролями в фильмах "Я шагаю по Москве", "По семейным обстоятельствам" и "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей".

    Ранее управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало украинские власти расследовать деятельность сайта "Миротворец", известного скандальными публикациями, в которых обнародованы персональные данные журналистов.

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