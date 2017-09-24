Актер Евгений Стеблов попал в базу "Миротворца"

КИЕВ, 24 сен – РИА Новости Украина. Волонтеры сайта "Миротворец" внесли в базу советского и российского актера Евгения Стеблова "за сознательное нарушение государственной границы Украины", говорится в сообщении "Миротворца". Фамилия Стеблова попала в раздел "Чистилище".

"Сознательное нарушение государственной границы Украины. Незаконная гастрольная деятельность на территории оккупированного Россией Крыма. Антиукраинская пропаганда и одобрение российской агрессии против Украины", – так на сайте "Миротворца" объяснили свои претензии к российскому актеру.

Стеблов известен ролями в фильмах "Я шагаю по Москве", "По семейным обстоятельствам" и "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей".

Ранее управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало украинские власти расследовать деятельность сайта "Миротворец", известного скандальными публикациями, в которых обнародованы персональные данные журналистов.