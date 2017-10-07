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    Культура

    Знаменитый голливудский актер Джеймс Вудс объявил об окончании карьеры

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    Джеймс Вудс, которому уже 70 лет, – известный американский актер кино и телевидения, снимался в таких фильмах как "Видеодром", "Однажды в Америке", "Казино, "Кошачий глаз".
    Актеры Джеймс Вудс (слева) и Роберт Де Ниро (в центре) с супругой Грейс Хайтауэр на 65-ом Международном Каннском кинофестивале
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 окт – РИА Новости Украина. Знаменитый голливудский актер кино и телевидения Джеймс Вудс объявил об окончании своей карьеры, сообщил телеканал WJAR.

    Об "отставке" 70-летнего актера стало известно в связи с его намерением продать несколько объектов недвижимости, чтобы "упростить свою жизнь".

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    В заявлении актер также отметил, что "выход на пенсию" даст ему больше времени для любимых увлечений: путешествия, фотография, антиквариат, игра в гольф и покер.

    Джеймс Вудс – известный американский актер кино и телевидения, снимался в таких фильмах как "Видеодром", "Однажды в Америке", "Казино, "Кошачий глаз". Вудс был номинирована на "Оскар" за роль в картине "Сальвадор" 1986 года. В 1998 году актер был удостоен "звезды" на Аллее славы в Голливуде.

    Ранее сообщалось, что американский актер Дональд Сазерленд получит "Оскар" за заслуги в кино. 

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