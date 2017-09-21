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    Культура

    Популярный голливудский актер снимался в Киеве

    (обновлено: )244
    По информации пресс-службы НСК "Олимпийский", на днях на стадионе снимали рекламный ролик с участием популярного голливудского актера Джейсона Стэтхэма.
    Звезда Голливуда Джейсон Стэтхэм посетил Киев для съемок фильма
    Facebook Olympic NSC

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина.  Популярный голливудский актер Джейсон Стэтхэм, известный по фильмам "Перевозчик", "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", принял участие в съемках рекламного ролика в Киеве, на НСК "Олимпийский", сообщает пресс-служба стадиона на странице в Facebook.

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    "Думаете съемки под дождем это невесело? Только не тогда, когда в них участвует звезда фильма "Перевозчик" Джейсон Стэтхэм. В это трудно поверить, но на днях на НСК "Олимпийском"… снимали рекламный ролик с его участием", — говорится в сообщении.

    В социальных сетях пишут, что съемки проходили в стиле фильмов про шпионов.

    Ранее сообщалось, что известный американский актер Зак Брафф, популярность которому принесла роль в сериале "Клиника", прокомментировал в своем Twitter рекламное объявления о ремонте компьютеров украинского мастера, который разместил фото актера вместо своего.

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