Пятница, 13-е: суеверия и катастрофы

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Пятница, 13 любого месяца — для многих людей, а особенно суеверных, — зловещая дата. Также в обществе распространена примета, по которой в такой день следует быть особенно готовым к неприятностям и остерегаться неудач. В этом году первая пятница, 13 выпала на январь, а вторая и последняя — на октябрь.

История

Исследователи считают примету пятницы 13-го относительно недавним явлением, возникшим где-то на рубеже XIX—XX веков из слияния двух действительно древних суеверий: о неблагоприятности пятницы и числа 13 (без его обязательного отнесения к календарю).

Популярным объяснением особого отношения к пятнице 13-го, распространенным в книгах по альтернативной истории и эзотерике, является история ордена тамплиеров. Именно в пятницу 13 октября 1307 года французский король Филипп IV приказал арестовать членов ордена, включая все его верховное руководство. В результате последовавшего процесса по обвинениям в ереси и богохульстве его членов орден был распущен, а многие арестованные во Франции тамплиеры были подвергнуты пыткам и позднее казнены. Версия о тамплиерах, несмотря на отсылку к событиям Средневековья, имеет современное происхождение и учеными всерьез не принимается.

Даже нумерологи имеют свое объяснение "невезучести" пятницы: для них совершенно число 12 – дюжина (12 месяцев, 12 знаков Зодиака, 12 богов на Олимпе, 12 подвигов Геракла). Чертова дюжина же становится символом невезения, так как нарушает это совершенство.

Во второй половине XX века популяризации термина "Пятница, 13-е" послужила также серия одноименных фильмов, первый из которых был снят в 1980 году. Впрочем, обращение к теме таких дней в культуре достаточно распространено — есть также серии комиксов и песни на подобную тематику.

Вместе с тем в современном обществе проблема пятницы 13 числа может перейти из разряда мистической в экономическую. Люди, которые подвержены фобии пятницы, 13-го, стараются максимально сократить свою активность в такие дни, что приводит к потерям в одной только экономике США 800-900 миллионов долларов в каждый из таких дней. По статистике голландский ученых, такие дни безопасны, так как люди, на которых распространяется "магия пятницы, 13-го", стараются действовать аккуратно, другая же часть общества попросту не подвержена мистике. Другие данные у британцев: в такие дни растет число чрезвычайных происшествий, что могут оказаться для некоторых вполне несчастливыми.

Не обошла эту дату и компьютерная субкультура. В 1988 году была отмечена эпидемия компьютерного вируса Jerusalem, который был запрограммирован на особенно разрушительные действия, если активировался в пятницу 13-го. Да и в наши дни хакеры часто приурочивают те или иные события к очередной пятнице, выпадающей на 13-е число.

Вместе с тем, далеко не у всех народов число 13 имеет дурную славу. Так, для евреев это вполне уважаемое число: когда-то Израиль был разделен на 13 частей; в Древнем Египте число символизировало благосклонность богов. Счастливым число 13 является и в Китае, Японии, Корее.

Суеверия и катастрофы

Суеверия по поводу пятницы, 13 существовали и у известных личностей. Такая дата считалась крайне неудачной и у Гомера, и у Цицерона. Канцлер Германии по прозвищу Железный, — Бисмарк — никогда не ставил свою подпись даже в самых спешных и важных документах в пятницу 13. Великий французский полководец Наполеон Бонапарт отказывался от всех сражений и битв в этот день. Немецкий поэт и философ Гете этот день проводил исключительно в постели и никуда из дома не выходил.

Истории также известны катастрофы, которые произошли в пятницу, 13:

13 января 1892 года английский пароход столкнулся с подводными рифами в Китайском море и затонул. Погибли 414 человек экипажа.

13 декабря 1907 года затонул самый крупный для того времени корабль — "Томас Лаурсон".

13 ноября 1909 года в результате взрыва на угольной шахте в штате Иллинойс, погибли 250 шахтеров.

13 мая 1948 года погибла сестра президента США Джона Кеннеди — Кетлин. Самолет, на котором, она летела разбился во время бури.

13 октября в 1972 году потерпел пассажирский самолет в Андах. Выжившие боролись за свои жизни в течение 72 суток.

13 января 1977 году катастрофа с "ТУ-104A" "Аэрофлота". Он упал в Казахстане, неподалеку от Алма-Аты. 90 человек, которые находились на борту — погибли.

13 января 1985 года оборвалась жизнь 392 жителей ЮАР. Они погибли в крупнейшей железнодорожной аварии в истории страны.

13 января 2012 года — крушение лайнера "Costa Concordia", на борту которого находилось 4200 пассажиров и членов экипажа. Корабль во время круиза по западному средиземноморью налетел на рифы и перевернулся. Жертвами катастрофы стали 32 человека.

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Одна из самых больших трагедий — 13 ноября 2015 года — теракты в Париже. В концертном зале "Батаклан" террористы захватили заложников: двое из них привели в действие пояса смертника, одного ликвидировала полиция во время штурма. Три боевика подорвали себя рядом со стадионом "Стад де Франс", где играли футбольные сборные Франции и Германии, еще один — на бульваре Вольтер. Кроме того, боевики устроили стрельбу в нескольких кафе и ресторанах. Жертвами атак стали 130 человек, несколько сотен ранены. Французская радиостанция RTL раскрыла имя предполагаемого организатора парижских терактов. По ее данным, за атаками стоял 27-летний сириец Абдельхамид Абауд.

REUTERS Christian Hartmann Теракт в Париже