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    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте

    (обновлено: )127
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    bigpicture.ru
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    bigpicture.ru
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    bigpicture.ru
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    bigpicture.ru
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    bigpicture.ru
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    bigpicture.ru
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    bigpicture.ru
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    bigpicture.ru
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    bigpicture.ru
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    bigpicture.ru
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    bigpicture.ru
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    bigpicture.ru
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    bigpicture.ru
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    bigpicture.ru
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    bigpicture.ru
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    bigpicture.ru
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    bigpicture.ru
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    bigpicture.ru
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    bigpicture.ru
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    bigpicture.ru
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    bigpicture.ru
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    bigpicture.ru
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    bigpicture.ru
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте
    bigpicture.ru

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    Секс-символ 60-х актриса Ракель Уэлч, живой памятник женской красоте

    Американская актриса и певица Ракель Уэлч впервые привлекла к себе внимание, исполнив одну из главных ролей в фильме 1966 года "Фантастическое путешествие". Но всем она более известна по картине "Миллион лет до нашей эры" того же года, где актриса произносит всего три фразы и предстает в бикини из кожи оленя.

    Брижит Бардо
    instagram.com/70sbabes
    Мощная сила красоты. Сексапильные девушки 70-х

    Именно после выхода этого фильма, Ракель Уэлч обрела славу и стала секс-символом своего времени. А ее фотографи в бикини стала самым продаваемым постером. Джо Ракель Техада родилась 5 сентября 1940 года в Чикаго в семье боливийца Армандо Карлоса Техада Уркисо, авиационного инженера, и англичанки Джозефин Сара Холл. У актрисы есть младший брат Джеймс и младшая сестра Гейл Кэрол. Семья переехала в Сан-Диего, Калифорния, когда Ракель было два года. С детства девочка отличалась артистичностью, занималась балетом до 17 лет, но бросила его, поскольку, по мнению преподавателя, у нее была неподходящая фигура. С 14 лет участвовала в конкурсах красоты, преимущественно побеждая. Родители развелись, когда Уэлч закончила школа.

    В 1958 году будущая актриса окончила школу и год спустя вышла замуж за школьного друга Джеймса Уэлча, чью фамилию и оставила после развода в 1964 году. У пары родилось двое детей – сын Дэймон и дочь Лэтанн. Всего Ракель Уэлч была замужем четыре раза, однако и последний ее брак с Ричардом Палмером закончился разводом в 2008 году. В одном из интервью актриса заявила, что не намерена больше выходить замуж.

    Уэлч училась в университете штата Калифорния в Сан-Диего, но из-за развода и будучи матерью двух детей, так и не окончила его. Принимала участие в нескольких постановках местного театра. Работала на местной телестанции KFMB в качестве ведущей прогноза погоды. После развода переехала в Даллас, где работала моделью в Neiman Marcus и официанткой.

    В 1963 году переехала в Лос-Анджелес и стала ходить на пробы. Встретила голливудского агента Патрика Кертиса, бывшего в детстве звездой, который стал ее менеджером. Вместе они придумали образ секс-символа и избавились от настоящей фамилии Техада, чтобы ее не воспринимали как латиноамериканскую актрису, и взяли фамилию первого мужа Уэлч.

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    Первая характерная роль досталось Уэлч в фильме 1965 года A Swingin’ Summer. В том же году она получила награду как лучшая дебютанка и ее заметила жена продюсера Сола Дэвида, которая и посоветовала ее кандидатуру компании 20th Century Fox. Уэлч была выбрана на главную роль в фильме "Фантастическое путешествие", который принес ей славу. После этого студия Fox позволила ей сняться в фильме "Миллион лет до нашей эры", римейке картины 1940 года.

    Актриса предстала перед зрителем в одном бикини, которое восторженные критики назвали «каноническим образом 1960-ых». Газета The New York Times в обзоре фильма назвала актрису "прекрасным и живым памятником женскому роду". Рекламное фото к фильму стало самым продаваемым постером, а Ракель Уэлч назвали секс-символом своего времени.

    Благодаря красоте и популярности актрисы Playboy назвал ее "Самой желанной женщиной" 1970-ых годов. В 1974 году получила "Золотой глобус» как «Лучшая актриса в мюзикле или комедии» за фильм «Три мушкетера», где она сыграла Констанцу. Была снова номинирована на "Золотой глобус" за роль в драме "Право умереть" 1987 года.

    В 1979 году позировала для фотосесии Playboy, полностью не обнажаясь. Хью Хефнер был крайне недоволен ее условием не раздеваться, однако позже признался, что Ракель Уэлч "является самой сексуальной женщиной в мире и без необходимости снимать всю одежду. Она отказалась раздеваться, и я отступил. Получившиеся фотографии доказали ее правоту".

    На протяжении всей карьеры Уэлч отказывалась полностью раздеваться на экране. Однажды она сказала: "То, что я делаю на экране, никоим образом нельзя приравнивать к тому, что я делаю в своей личной жизни. Вне экрана я сдержанна и строга, не люблю шумиху".

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