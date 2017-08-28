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    Культура

    Умерла известная французская актриса, бывшая спутница Алена Делона

    (обновлено: )47101
    Фильмография Мирей Дарк насчитывает несколько десятков кинолент, многие помнят ее по фильму "Высокий блондин в черном ботинке", где она исполнила главную женскую роль.
    Французская актриса Мирей Дарк
    PATRICK KOVARIK / AFP

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Французская актриса и модель Мирей Дарк скончалась в ночь на понедельник на 80-м году жизни, передает газета Parisien.

    Фильмография Дарк насчитывает несколько десятков кинолент, многие помнят ее по фильму "Высокий блондин в черном ботинке", где она исполнила главную женскую роль.

    На протяжении 15 лет Дарк была спутницей звезды французского кинематографа Алена Делона, однако их отношения официально так и не были зарегистрированы.

    В последние годы актриса страдала от серьезных проблем со здоровьем, в частности, перенесла три кровоизлияния в мозг и две операции на сердце.

    Ранее сообщалось о смерти российской актрисы и режиссера Веры Глаголевой.

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