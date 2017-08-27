Умер режиссер "Техасской резни бензопилой"

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КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. В штате Калифорния умер американский режиссер, классик жанра хоррор Тоуб Хупер, пишет Variety со ссылкой на полицию Лос-Анджелеса.

По данным издания, режиссер умер в пригороде Лос-Анджелеса Шерман-Окс. Обстоятельства смерти не уточняются.

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Тоуб Хупер снял множество картин в жанре ужасы, наиболее известными среди них являются "Техасская резня бензопилой" (1974), "Полтергейст" (1982), "Пришельцы с Марса" (1986) и адаптация романа Стивена Кинга "Салемские вампиры" (1979). Последняя работа режиссёра "Джинн" вышла в 2013 году.

Ранее сообщалось о смерти российской актрисы и режиссера Веры Глаголевой.