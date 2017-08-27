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    Культура

    Умер режиссер "Техасской резни бензопилой"

    (обновлено: )72
    Тоуб Хупер известен по картинам "Техасская резня бензопилой", "Полтергейст", "Пришельцы с Марса", а также по адаптации романа Стивена Кинга "Салемские вампиры".
    Тоуб Хупер
    Из открытых источников

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. В штате Калифорния умер американский режиссер, классик жанра хоррор Тоуб Хупер, пишет Variety со ссылкой на полицию Лос-Анджелеса.

    По данным издания, режиссер умер в пригороде Лос-Анджелеса Шерман-Окс. Обстоятельства смерти не уточняются.

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    Тоуб Хупер снял множество картин в жанре ужасы, наиболее известными среди них являются "Техасская резня бензопилой" (1974), "Полтергейст" (1982), "Пришельцы с Марса" (1986) и адаптация романа Стивена Кинга "Салемские вампиры" (1979). Последняя работа режиссёра "Джинн" вышла в 2013 году.

    Ранее сообщалось о смерти российской актрисы и режиссера Веры Глаголевой.

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