В воскресенье российский режиссер Андрей Кончаловский празднует юбилей

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. Российский режиссер Андрей Кончаловский отмечает в воскресенье 80-летие. Режиссер театра и кино, сценарист Андрей (Андрон) Сергеевич Кончаловский родился 20 августа 1937 года в Москве, в семье известных писателей Сергея Михалкова (1913-2009) и Натальи Кончаловской (1903-1988).

Его прадед по материнской линии – известный русский художник Василий Суриков (1848-1916), дед – народный художник РСФСР Петр Кончаловский (1876-1956). Младший брат – кинорежиссер Никита Михалков.

В 1952 году Кончаловский окончил Центральную музыкальную школу, в 1957 году – музыкальное училище при Московской консерватории.

В 1957-1959 годах учился в Московской консерватории по классу фортепиано. Кинематографическое образование получил в 1965 году, окончив режиссерский факультет ВГИК (мастерская Михаила Ромма).

Во время учебы снялся как актер в эпизодических ролях в фильмах "Иваново детство" (1962), "Суд сумасшедших" (1961), "Мне 20 лет" (1964). С режиссером Андреем Тарковским Кончаловский написал сценарий фильма "Иваново детство", позже они вместе создали сценарий к фильму "Страсти по Андрею" ("Андрей Рублев", 1966).

Его первый короткометражный фильм "Мальчик и голубь" (1961) получил главный приз на конкурсе дебютов Венецианского кинофестиваля для детей и юношества.

Первым полнометражным художественным фильмом Кончаловского стал "Первый учитель" (1965). Его следующая картина "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж" (1966) была показана на широком экране только в 1988 году.

Затем он снял фильмы "Дворянское гнездо" (1969) по Ивану Тургеневу и "Дядя Ваня" (1970) по Антону Чехову.

Большой зрительский успех сопутствовал фильму "Романс о влюбленных"(1974), получившему гран-при кинофестиваля в Карловых Варах. Кинопоэма "Сибириада" (1979) была удостоена специального приза жюри Каннского кинофестиваля.

В 1980 году Кончаловский уехал в США и начал работать в Голливуде, где снял фильмы "Возлюбленные Марии" (Maria's Lovers, 1984), "Поезд-беглец" (Runaway Train, 1985), "Гомер и Эдди" (Homer and Eddie, 1989), а также блокбастер "Танго и Кэш" (Tango& Cash, 1989).

Также в США Кончаловский создал "Дуэт для солиста" (Duet for One, 1986) и "Стыдливые люди" (Shy People, 1987). За рубежом режиссер поставил телесериал "Одиссея" (The Odyssey, 1977), получивший премию "Эмми". В 2003 году Кончаловский снял по пьесе американского писателя Джеймса Голдмана историческую драму "Лев зимой" (The Lion in Winter).

После возвращения в Россию в начале 1990-х годов режиссер снял фильмы "Ближний круг" (1991) и "Курочка Ряба" (1994) – гротескное продолжение судьбы Аси Клячиной в посткоммунистической России.

В 2000-х годах Кончаловский выпустил фильмы "Дом дураков" (2002) и "Глянец" (2007).

В 2010 году сначала в США, а затем в России состоялась премьера новогоднего фантасмагорического фильма "Щелкунчик и Крысиный Король", снятого в формате 3D по мотивам сказки Эрнста Гофмана и балета Петра Чайковского "Щелкунчик".

Его картина "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" (2014) была удостоена "Серебряного льва" за лучшую режиссерскую работу на МКФ в Венеции.

Его следующий фильм "Рай" (2016) вошел в шорт-лист премии "Оскар". Драма получила множество призов, среди которых "Серебряный лев" Венецианского кинофестиваля, "Золотой орел", "Ника", "Белый слон".

В большинстве своих картин Кончаловский выступал и как автор сценария. За свою творческую биографию он написал более 30 сценариев, снял около 30 фильмов.

Кончаловский известен и как продюсер. В 2003 году был основан "Продюсерский центр Андрея Кончаловского". Он продюсировал собственные фильмы "Глянец" и "Рай", документальные циклы "Культура – это судьба" (2005) и "Битва за Украину" (2012), картины "Последнее воскресенье" (Last Station, 2009) Майкла Хофмана, "Мешок без дна" Рустама Хамдамова и другие.

Среди известных театральных постановок Кончаловского – спектакль "Чайка"(1987) Антона Чехова в парижском "Одеоне", "Король Лир" (2006) Уильяма Шекспира в варшавском театре "На Воли", "Чайка" (2004), "Дядя Ваня" (2009), "Три сестры" (2012) и "Вишневый сад" (2016) Антона Чехова в Театре Моссовета.

Кончаловский осуществил постановку опер "Евгений Онегин" (1985) и "Пиковая Дама" (1990) Петра Чайковского в миланском театре "Ла Скала" и парижской Бастилии, "Война и мир" (2000, 2002, 2009) Сергея Прокофьева на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге и в "Метрополитен-опера" в Нью-Йорке, "Бал-маскарад" (2001) Джузеппе Верди на фестивале в Парме и в Мариинском театре, "Борис Годунов" (2010) Модеста Мусоргского в Teatro Regio di Torino.

В 2013 году режиссер поставил "Укрощение строптивой" Шекспира на VI театральном фестивале в Неаполе, в 2014 году — "Эдип в Колоне" Софокла в Театре Олимпико в городе Виченца (Италия).

В 2016 году он выступил в роли режиссера-постановщика мюзикла "Преступление и наказание" по Федору Достоевскому на музыку Эдуарда Артемьева.

Андрей Кончаловский – автор книг "Парабола замысла" (1977), "Белая сирень" (2001, в соавторстве с писателем Юрием Нагибиным), "Низкие истины" (1998), "Возвышающий обман" (1999), "Низкие истины: семь лет спустя" (2006), сборника "На трибуне реакционера" (2007), "Девять глав о кино" (2013) и других.

Академик Национальной академии кинематографических искусств и наук (2002). В 2013 году режиссер был избран президентом киноакадемии "Ника".

Почетный профессор ВГИК (2002), почетный доктор университета National University of Theater Arts and Cinema (Румыния, 2011).

В 2017 году ему было присвоено звание почетного профессора МГУ имени М.В. Ломоносова.

Андрей Кончаловский – народный артист РСФСР (1980). Награжден российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1997). Он является лауреатом Государственной премии Казахской ССР (1972), обладателем киргизского ордена "Данакер" (2003).

В 2005 году Кончаловский стал офицером ордена Искусств и литературы Франции. В 2011 году он был удостоен высшей государственной наградой Франции — ордена Почетного легиона.

Среди кинематографических наград режиссера – призы МКФ в Сан-Себастьяне (1971, 1989), "Хрустальный глобус" МКФ в Карловых Варах (1974), Большой приз жюри Каннского кинофестиваля (1979), приз ФИПРЕССИ Берлинского МКФ (1988), призы (2002 (два), 2014, 2016) Венецианского кинофестиваля, приз Мюнхенского кинофестиваля (2017), а также "Ника" (1989, 2017), почетный приз Московского кинофестиваля (1997), "Золотой орел" (2015, 2017), "Белый слон" (2017) и другие.

В январе 2017 года Европейский совет по толерантности и примирению наградил Кончаловского медалью.

В апреле 2017 года режиссер был удостоен Премии имени Федерико Феллини.

Андрей Кончаловский женат на актрисе Юлии Высоцкой. У пары двое детей – дочь Мария (1999) и сын Петр (2003). Супругами режиссера ранее были балерина Ирина Кандат, актриса Наталья Аринбасарова, француженка Вивиан Годе, диктор Ирина Мартынова.

От Натальи Аринбасаровой у Кончаловского сын – кинорежиссер Егор Кончаловский (1966), от Вивиан Годе – дочь Александра (1970), от актрисы Ирины Бразговки – дочь Дарья (1980), от Ирины Мартыновой – дочери Наталья (1991) и Елена (1993).