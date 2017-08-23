Российскому режиссеру Серебренникову в среду изберут меру пресечения

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Басманный суд Москвы в среду рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения известному российскому режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в мошенничестве, сообщил журналистам его адвокат Дмитрий Харитонов.

"В 12.00 (совпадает с киевским) Басманный суд будет решать вопрос о мере пресечения", — сказал Харитонов.

Пока неизвестно, о чем следствие попросит суд — об аресте, домашнем аресте или залоге. Помимо этого суд имеет возможность отказать следователю и отпустить режиссера под подписку о невыезде или под личное поручительство уважаемых людей. В защиту Серебренникова уже выступил ряд деятелей культуры.

Следственный комитет во вторник сообщил о задержании Серебренникова по подозрению в организации мошенничества. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей ($1 млн 152 тыс.), выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Следствие уже предъявило ему обвинение.

Серебренников вину не признает. По словам адвоката, режиссер считает, что обвинение абсолютно абсурдно.

По данным следствия, в 2011 году Серебренников придумал и разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на реализацию и финансирование которого в 2011–2014 годах министерство культуры России выделило более 214 миллионов рублей из федерального бюджета.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, для реализации проекта Серебренников создал некоммерческую организацию "Седьмая студия", "к работе в организации он привлек ранее ему знакомых Юрия Итина, Алексея Малобродского, Е. Воронову, Нину Масляеву и других".

Смотрите также: Звезды Голливуда на "затмении века"

Как полагает следствие, выполняя указания Серебренникова и Итина, Малобродский, Воронова и Масляева с 2011 по 2014 год ежегодно разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", "содержавшие заведомо недостоверные завышенные сведения об их количестве и стоимости". Затем они представляли эти планы в Минкультуры в качестве обоснования суммы требуемого бюджетного финансирования. В дальнейшем они же, считают в СК, изготавливали и представляли в министерство финансовые и творческие отчеты, свидетельствующие о том, что полученная "Седьмой студией" субсидия израсходована в полном объеме на ранее предусмотренные мероприятия".

Согласно следствию, Серебренников также "поручал вышеуказанным лицам обеспечивать заключение "Седьмой студией" фиктивных договоров с подконтрольными юридическими лицами и частными предпринимателями, якобы выполнявшими обязательства", связанные с мероприятиями по проекту "Платформа".

В СК заявили, что под видом оплаты этих договоров поступающие от Минкультуры России денежные средства федерального бюджета выводились на расчетные счета данных контрагентов (некоторые были так называемыми фирмами-однодневками), обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками.

Всего в результате преступных действий Серебренникова, по версии следствия, было похищено не менее 68 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета.