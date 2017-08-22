В России задержан известный режиссер

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Известный российский режиссер Кирилл Серебренников задержан по подозрению в организации мошенничества.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России по подозрению в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа", задержан художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников", — рассказала журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, следствие намерено предъявить Кириллу Серебренникову обвинение в совершении преступления, а также решить вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Серебренников был удостоен одной из самых престижных премий в области театрального искусства – "Европа – новая театральная реальность".