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    Россия

    В России задержан известный режиссер

    (обновлено: )85630
    Художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр", режиссер театра и кино Кирилл Серебренников задержан по подозрению в организации хищения не менее 68 миллионов.
    Режиссер Кирилл Серебренников
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Известный российский режиссер Кирилл Серебренников задержан по подозрению в организации мошенничества.

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    "Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России по подозрению в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа", задержан художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников", — рассказала журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

    По ее словам, следствие намерено предъявить Кириллу Серебренникову обвинение в совершении преступления, а также решить вопрос об избрании меры пресечения.

    Ранее Серебренников был удостоен одной из самых престижных премий в области театрального искусства – "Европа – новая театральная реальность".

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