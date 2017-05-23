наверх
24.05.201701:03
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    Режиссера Серебренникова после обысков и допроса отпустили под обязательство

    (обновлено: )43
    Российские правоохранители сообщили, что обыски у Кирилла Серебренникова и в "Гоголь-центре" идут по делу о хищении в 2014 году бюджетных денег в особо крупном размере, выделенных автономной некоммерческой организации "Седьмая студия".
    Кирилл Серебренников. Архивное фото
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Известного российского режиссера Кирилла Серебренникова допросили в качестве свидетеля, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

    Ростислав Кравец
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Обыски в Dragon Capital и "Укргаздобыче": СБУ скрывает правду – Кравец

    "В ходе расследования уголовного дела Серебренников Кирилл допрошен в качестве свидетеля и с него взято обязательство о явке к следователю", — сказала она.

    Читайте также: Каннский фестиваль набирает обороты

    Ранее Иванова сообщила, что обыски у Серебренникова и в "Гоголь-центре" идут по делу о хищении в 2014 году бюджетных денег в особо крупном размере, выделенных автономной некоммерческой организации "Седьмая студия". По ее словам, обыски идут "по ряду адресов в различных субъектах РФ, в том числе дома и по месту работы Кирилла Серебренникова".

    Позднее Следственный комитет уточнил, что обыски связаны с делом о хищении 200 миллионов рублей ($3,54 млн), выделенных из бюджета на развитие искусства.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Обыски в здании "Гоголь-центра" и в квартире художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова

    Как сообщается, Серебренников вышел из здания СК. На выходе он сообщил журналистам, что проходил по делу "в статусе свидетеля", сказал что устал, сел в свою машину и отказался от дальнейших комментариев.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Тереза Мэй
    Кровавый теракт в Манчестере
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Украина и Россия: визовый вопрос
    Андрей Золотарев
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Мусор в центре Львова
    Невыносимый мусор Львова