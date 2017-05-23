Режиссера Серебренникова после обысков и допроса отпустили под обязательство

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Известного российского режиссера Кирилла Серебренникова допросили в качестве свидетеля, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"В ходе расследования уголовного дела Серебренников Кирилл допрошен в качестве свидетеля и с него взято обязательство о явке к следователю", — сказала она.

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Ранее Иванова сообщила, что обыски у Серебренникова и в "Гоголь-центре" идут по делу о хищении в 2014 году бюджетных денег в особо крупном размере, выделенных автономной некоммерческой организации "Седьмая студия". По ее словам, обыски идут "по ряду адресов в различных субъектах РФ, в том числе дома и по месту работы Кирилла Серебренникова".

Позднее Следственный комитет уточнил, что обыски связаны с делом о хищении 200 миллионов рублей ($3,54 млн), выделенных из бюджета на развитие искусства.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Обыски в здании "Гоголь-центра" и в квартире художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова

Как сообщается, Серебренников вышел из здания СК. На выходе он сообщил журналистам, что проходил по делу "в статусе свидетеля", сказал что устал, сел в свою машину и отказался от дальнейших комментариев.