В здании НКРЭКУ проходят обыски по делу "Роттердам+" - СМИ

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в четверг пришли с обысками в расположенное в Киеве здание Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщает LIGA.net со ссылкой на собственный источник.

Как отмечается, обыски связаны с расследованием уголовного производства относительно утверждения так называемой формулы "Роттердам+".

"Прямо сейчас выбивают двери", — сказал источник.

Он добавил, что обыски должны быть санкционированы решением суда. Другие подробности пока не сообщаются.

В связи с обысками комиссия отменила запланированное на сегодня заседание, о чем уведомила на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что НАБУ проводит досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКУ из-за так называемой формулы "Роттердам+".