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    Общество

    В здании НКРЭКУ проходят обыски по делу "Роттердам+" - СМИ

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    В связи с обысками Национальная комиссии по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг отменила запланированное на сегодня заседание, о чем уведомила на официальном сайте.
    Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в четверг пришли с обысками в расположенное в Киеве здание Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщает LIGA.net со ссылкой на собственный источник.

    Уголь
    RIA News Александр Кряжев | Перейти в фотобанк
    "Роттердам+" - формула обмана

    Как отмечается, обыски связаны с расследованием уголовного производства относительно утверждения так называемой формулы "Роттердам+".

    "Прямо сейчас выбивают двери", — сказал источник.

    Он добавил, что обыски должны быть санкционированы решением суда. Другие подробности пока не сообщаются.

    В связи с обысками комиссия отменила запланированное на сегодня заседание, о чем уведомила на официальном сайте.

    Ранее сообщалось, что НАБУ проводит досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКУ из-за так называемой формулы "Роттердам+".

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