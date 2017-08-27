В России пассажирка умерла на борту самолета Москва-Владикавказ

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Столичные следователи устанавливают обстоятельства и причины смерти пассажирки на борту самолета Москва-Владикавказ, который экстренно сел в аэропорту "Домодедово" из-за резкого ухудшения здоровья женщины, сообщает московское следственное управление на транспорте СК России в воскресенье.

"Сегодня утром в аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку самолёт, следовавший рейсом Москва — Владикавказ, в связи с резким ухудшением состояния здоровья одной из пассажирок. Прибывшие на борт судна медики констатировали смерть женщины", — говорится в сообщении.

По факту смерти женщины на борту самолета ведется проверка, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

Напомним, в июне пассажиры выпрыгнули из самолета в аэропорту австралийского Олбери после того, как в туалете лайнера была обнаружена записка с ложной угрозой о бомбе.