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    Россия

    В России пассажирка умерла на борту самолета Москва-Владикавказ

    (обновлено: )209
    По факту смерти женщины на борту самолета Москва - Владикавказ ведется проверка, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Столичные следователи устанавливают обстоятельства и причины смерти пассажирки на борту самолета Москва-Владикавказ, который экстренно сел в аэропорту "Домодедово" из-за резкого ухудшения здоровья женщины, сообщает московское следственное управление на транспорте СК России в воскресенье.

    Самолет-амфибия PBY Catalina совершил аварийную посадку в голландском аэропорту Лелистад
    HansvanBreukelen / YouTube
    Аварийная посадка самолета-амфибии PBY Catalina в голландском аэропорту

    "Сегодня утром в аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку самолёт, следовавший рейсом Москва — Владикавказ, в связи с резким ухудшением состояния здоровья одной из пассажирок. Прибывшие на борт судна медики констатировали смерть женщины", — говорится в сообщении.

    По факту смерти женщины на борту самолета ведется проверка, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

    Напомним, в июне пассажиры выпрыгнули из самолета в аэропорту австралийского Олбери после того, как в туалете лайнера была обнаружена записка с ложной угрозой о бомбе.

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