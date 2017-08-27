Самолет канадской пилотажной группы Snowbirds загорелся во время шоу

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Один из самолетов канадской пилотажной группы Snowbirds загорелся во время выступления на международном авиашоу на базе Гринвуд, сообщает телеканал CTV.

Смотрите также: На Техас обрушился мощнейший ураган: первые кадры

Как сообщается, возгорание носовой части одного из самолетов произошло сразу после посадки. Две пожарные машины были направлены на взлетную полосу.

"Он (пилот) остановил самолет, и мы вызвали пожарную команду. Они немедленно прибыли на место, потушили огонь и (пилоты) успешно высадились", — рассказала представитель пилотажной группы Микеле Тремблэй.

В результате инцидента никто не пострадал. Ожидается, что пилотажная группа продолжит участие в авиашоу в воскресенье.

Ранее сообщалось, что самолет ирландской авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Лондона на испанский остров Ибица, совершил экстренную посадку во французском городе Бордо из-за буйных пассажиров на борту.