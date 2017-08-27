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    Самолет канадской пилотажной группы Snowbirds загорелся во время шоу

    (обновлено: )16
    По информации СМИ, возгорание носовой части одного из самолетов произошло сразу после посадки. Две пожарные машины были направлены на взлетную полосу.
    Самолет канадской пилотажной группы Snowbirds загорелся во время шоу
    @CTVNews

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Один из самолетов канадской пилотажной группы Snowbirds загорелся во время выступления на международном авиашоу на базе Гринвуд, сообщает телеканал CTV.

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    Как сообщается, возгорание носовой части одного из самолетов произошло сразу после посадки. Две пожарные машины были направлены на взлетную полосу.

    "Он (пилот) остановил самолет, и мы вызвали пожарную команду. Они немедленно прибыли на место, потушили огонь и (пилоты) успешно высадились", — рассказала представитель пилотажной группы Микеле Тремблэй.

    В результате инцидента никто не пострадал. Ожидается, что пилотажная группа продолжит участие в авиашоу в воскресенье.

    Ранее сообщалось, что самолет ирландской авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Лондона на испанский остров Ибица, совершил экстренную посадку во французском городе Бордо из-за буйных пассажиров на борту.

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