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    Самолет компании Ryanair экстренно сел из-за буйных пассажиров – СМИ

    (обновлено: )318
    По информации СМИ, нетрезвый британский пассажир требовал, чтобы его обслужили, и ругался с другими пассажирами, ситуация вышла из-под контроля.
    Авиаперевозчик Ryanair. Архивное фото
    ryanair.com

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Самолет ирландской авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Лондона на испанский остров Ибица, совершил экстренную посадку во французском городе Бордо из-за буйных пассажиров на борту, сообщает издание Mirror.

    Мастер-класс по селфи от обаятельной блондинки-пилота Ryanair
    anniefluff
    Мастер-класс по селфи от обаятельной блондинки-пилота Ryanair

    Инцидент произошел в пятницу вечером. По данным издания, несколько пассажиров британского происхождения стали требовать у бортпроводниц немедленно продать им алкогольные напитки. Сообщается, что один из пассажиров стал более агрессивным и схватил стюардессу за руку.

    "Он требовал, чтобы его обслужили, и ругался с другими пассажирами. Ситуация вышла из-под контроля, он кричал и был агрессивным", — цитирует издание одного из очевидцев инцидента.

    Пилот принял решение приземлиться в Бордо, где зачинщики конфликта были задержаны французской полицией. По данным газеты Daily Mail, правоохранительные органы вывели из самолета семь человек. Как отмечают СМИ, во время задержания они оказали сопротивление полиции.

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