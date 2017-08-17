Пассажир Turkish Airlines впал в кому и умер в самолете

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Пассажир рейса Turkish Airlines, вылетевшего с острова Маврикий в Амстердам, скончался от приступа диабета, сообщает агентство Dogan.

Отмечается, что экипаж самолета пытался оказать ему срочную медицинскую помощь.

Как стало известно, самолет компании Turkish Airlines вылетел в среду вечером из столицы Маврикия Порт-Луи в Амстердам с пересадкой в Стамбуле.

68-летний пассажир нидерландского происхождения вскоре после взлета впал в кому из-за приступа диабета. Экипаж самолета не смог помочь мужчине, и тот скончался в лайнере, не приходя в сознание, отмечает агентство.

По прибытии в Стамбул в четверг тело мужчины доставили в местный морг, лайнер продолжил путь в Амстердам.

Напомним, в июне пассажиры выпрыгнули из самолета в аэропорту австралийского Олбери после того, как в туалете лайнера была обнаружена записка с ложной угрозой о бомбе.