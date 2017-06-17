Украина будет поставлять в Казахстан пассажирские самолеты

УНИАН

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Вице-премьер регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что Украина разработает план мероприятий по обеспечению авиакомпаний Казахстана пассажирскими самолетами АН-148 и Ан-158. Об этом он сказал по результатам заседания межгосударственной украинско-казахской комиссии по экономическому сотрудничеству.

"Будет разработан план мероприятий по обеспечению авиакомпаний и заинтересованных структур Республики Казахстан региональными реактивными пассажирскими самолетами Ан-148 и Ан-158, а также по предоставлению услуг по авиаперевозкам сверхтяжелых и крупногабаритных грузов", — цитирует Зубко пресс-служба кабмина.

По его словам, Украина предложила Казахстану поставки нового вертолетного двигателя, а также возможности осуществления капитального ремонта двигателей семейства Д-36 и двигателей ТВ3-117.

"Достигнута договоренность активизировать взаимодействие ГК "Укрспецэкспорт" и ООО "Казахстанская авиационная промышленность" по созданию на базе Авиационно-технического центра в Астане сервисного центра по техническому обслуживанию самолетов семейства "Антонов". Планируем завершить согласование проекта соглашения между КМУ и правительством Казахстана о производственной кооперации в авиастроении и подготовить его к подписанию", — сказал Зубко.

По данным Зубко, Украина и Казахстан также договорились поддерживать сотрудничество в рамках украинско-казахской рабочей группы по созданию космического ракетного комплекса.

Ранее сообщалось, что на 52-м международном авиакосмическом салоне Ле-Бурже-2017 Украина представит свой самолет, это будет Ан-132D.