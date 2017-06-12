Пассажирский самолет вернулся в Сидней из-за пробоины в обшивке двигателя

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Пассажирский самолет Airbus A330, направлявшийся из Сиднея в Шанхай, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за пробоины в обшивке двигателя, сообщает издание Sydney Morning Herald.

Один из пассажиров рассказал изданию, что сразу после взлета услышал странные громкие звуки, исходящие от одного из двигателей. Члены экипажа заметили дыру во внутреннем кольце левого двигателя и экстренно связались с пилотом. Издание публикует фотографии, сделанные после приземления лайнера, на которых отчетлива видна пробоина.

Как сообщается, самолет успешно приземлился в аэропорту Сиднея, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании МАУ получил серьезные повреждения после посадки на аэродроме в Запорожье, компания отменила рейсы в этот город.