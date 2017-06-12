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    Пассажирский самолет вернулся в Сидней из-за пробоины в обшивке двигателя

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    Сразу после взлета пассажиры услышали странные громкие звуки, исходящие от одного из двигателей. Члены экипажа заметили дыру во внутреннем кольце левого двигателя и экстренно связались с пилотом.
    Пассажирский самолет вернулся в Сидней из-за пробоины в обшивке двигателя
    @XHNews

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Пассажирский самолет Airbus A330, направлявшийся из Сиднея в Шанхай, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за пробоины в обшивке двигателя, сообщает издание Sydney Morning Herald.

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    Один из пассажиров рассказал изданию, что сразу после взлета услышал странные громкие звуки, исходящие от одного из двигателей. Члены экипажа заметили дыру во внутреннем кольце левого двигателя и экстренно связались с пилотом. Издание публикует фотографии, сделанные после приземления лайнера, на которых отчетлива видна пробоина.

    Как сообщается, самолет успешно приземлился в аэропорту Сиднея, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

    Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании МАУ получил серьезные повреждения после посадки на аэродроме в Запорожье, компания отменила рейсы в этот город.

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