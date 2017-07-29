В аэропорту "Киев" застряли сотни пассажиров - СМИ

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. В аэропорту "Киев" ("Жуляны") начались массовые задержки рейсов, сообщает Корреспондент.net с места событий.

"С 28 июля более чем на полсуток задерживаются рейсы авиакомпании Anda Air. Еще сутки назад проблемы были с бортом Киев — Бургас, а с ночи 28 июля начались массовые задержки рейсов, в том числе Киев — Анталья (SSV2519), Киев — Римини (SSV2311), Киев — Батуми (SSV2753), Киев — Бургас (SSV2701). Среди пассажиров в аэропорту паника началась сегодня, 29 июля, около 3 часов ночи. Больше остальных пострадали пассажиры Anda Air рейса Киев — Анталья (SSV2519), организованного туроператором Join Up — вылет сначала был намечен на 01.00, затем перенесен на 05.30, затем — на 15.00, а позже — на 17.00", — сказано в сообщении.

Интернет-издание отмечает, что отель пассажирам рейса во время ожидания не был предоставлен, но уже после прохождения паспортного контроля и регистрации представитель турагентства "Пилигрим" Ирина объявила пассажирам, что рейс задерживается до часа ночи 30 июля. Также агентство отказалось возвращать деньги пакетным туристам либо покупать им билеты других авиакомпаний.

По состоянию на 16:45 пассажиры рейсов Киев — Анталья, Киев — Батуми также пребывали в заложниках ситуации — багаж был сдан, регистрация и таможенный контроль пройден, и они находились "в стерильной буферной зоне возле закрытых выходов".

Как сообщает издание, ночью прибывший на место события представитель авиакомпании Anda Air сначала объяснял задержку дождливой погодой, но позже отметил, что с самолетом, вероятно, неисправности.

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В свою очередь туроператор Join Up сослался на авиакомпанию, но в аэропорт к пассажирам его представитель не приехал.

"Около 4 часов ночи пассажирам рейса в Анталию начали объяснять, что рассматривается вопрос о поднятии пустого лайнера Anda Air и отправке его в аэропорт Борисполь, где взлетная полоса якобы позволит поднять борт с пассажирами. Пассажиров обещали отвезти в "Борисполь" на автобусах. Позже представитель Anda Air заявил, что перевозка в Борисполь не подтверждена и следует ждать рейса неопределенное количество времени — пока самолет Anda Air, вылетевший в 10:32 рейсом Киев — Римини (SSV2311), вернется в Киев и пройдет техобслуживание перед новым вылетом", — говорится в сообщении.

Остальные рейсы компании Anda Air в субботу также задержаны. Борт Киев — Батуми, вылет которого был назначен на 11:13, а потом перенесен на 15:20, задерживается до 22:00.

Напомним, 27 июля украинский пилот посадил в Стамбуле попавший под град авиалайнер. Стихия повредила носовой обтекатель со всеми датчиками, а также лобовое стекло кабины, сделав его непрозрачным из-за множества трещин. На борту в момент посадки находились 121 пассажир и шесть членов экипажа.