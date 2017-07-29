Появились подробности ЧП с украинским самолетом в Африке

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк сообщил, что на борту потерпевшего крушение в Центральной Африке грузового самолета украинской авиакомпании Cavok Air находились шесть членов экипажа, им оказана медицинская помощь.

"К сожалению, во время взлета в правый двигатель попала стая птиц, и самолет был вынужден экстренно тормозить. Он почти справился с этим, однако выкатился за взлетно-посадочную полосу и упал", — сообщил Лавренюк в эфире 112 Украина.

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По его словам, членов экипажа доставили в госпиталь, им была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время они направляются в отель.

О крушении грузового самолета ранее сообщил Лавренюк в соцсети Facebook. Инцидент произошел на острове Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке. Воздушное судно принадлежит украинской авиакомпании Cavok Air.