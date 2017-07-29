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    Появились подробности ЧП с украинским самолетом в Африке

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    Крушение украинского грузового самолета в Африке (3)

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    По словам заместителя инфраструктуры Юрия Лавренюка, во время взлета в правый двигатель попала стая птиц, и самолет был вынужден экстренно тормозить. Воздушное судно выкатилось за пределы ВПП и упало.
    Крушение украинского грузового самолета Ан-74 украинской авиакомпании Cavok Air на острове Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке, 29 июля 2017
    Юрий Лавренюк/Facebook

    КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк сообщил, что на борту потерпевшего крушение в Центральной Африке грузового самолета украинской авиакомпании Cavok Air находились шесть членов экипажа, им оказана медицинская помощь. 

    Крушение украинского грузового самолета Ан-74 украинской авиакомпании Cavok Air на острове Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке, 29 июля 2017
    Юрий Лавренюк/Facebook
    Появились первые фото с места крушения Ан-74 в Африке

    "К сожалению, во время взлета в правый двигатель попала стая птиц, и самолет был вынужден экстренно тормозить. Он почти справился с этим, однако выкатился за взлетно-посадочную полосу и упал", — сообщил Лавренюк в эфире 112 Украина.

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    По его словам, членов экипажа доставили в госпиталь, им была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время они направляются в отель.

    О крушении грузового самолета ранее сообщил Лавренюк в соцсети Facebook. Инцидент произошел на острове Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке. Воздушное судно принадлежит украинской авиакомпании Cavok Air.

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    Крушение украинского грузового самолета Ан-74 украинской авиакомпании Cavok Air на острове Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке, 29 июля 2017
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