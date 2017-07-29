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    Крушение украинского самолета в Африке. Комментарий замминистра

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    Крушение украинского грузового самолета в Африке (4)

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    Украинский грузовой самолет потерпел крушение в Центральной Африке, члены экипажа получили травмы, сообщил в субботу замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.
    112 Украина/Youtube

    Юрий Лавренюк сообщил, что на борту самолета было шесть человек, самолет взлетал без груза.

    "Самолет был вынужден экстренно тормозить, он почти справился с этим, он использовал взлетно-посадочную полосу и упал. Членов экипажа доставили в госпиталь, им оказана первая медицинская помощь, и сейчас они направляются в отель", — сказал Лавренюк в эфире 112 Украина.

    Он также сообщил, что самолет принадлежит частной авиакомпании.

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    О крушении грузового самолета ранее сообщил Лавренюк в соцсети Facebook. Инцидент произошел на острове Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке. Воздушное судно принадлежит украинской авиакомпании Cavok Air.

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