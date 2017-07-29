Крушение украинского самолета в Африке. Комментарий замминистра

Юрий Лавренюк сообщил, что на борту самолета было шесть человек, самолет взлетал без груза.

"Самолет был вынужден экстренно тормозить, он почти справился с этим, он использовал взлетно-посадочную полосу и упал. Членов экипажа доставили в госпиталь, им оказана первая медицинская помощь, и сейчас они направляются в отель", — сказал Лавренюк в эфире 112 Украина.

Он также сообщил, что самолет принадлежит частной авиакомпании.

Смотрите также: Появились первые фото с места крушения Ан-74 в Африке

О крушении грузового самолета ранее сообщил Лавренюк в соцсети Facebook. Инцидент произошел на острове Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке. Воздушное судно принадлежит украинской авиакомпании Cavok Air.