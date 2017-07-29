Появились первые фото с места крушения Ан-74 в Африке

"Час назад при взлете с острова Сан-Томе (Сан-Томе и Принсипи) потерпел крушение грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании Cavok Air. Предварительная информация — это попадание стаи птиц в правый двигатель во время взлета", — написал Лавренюк на своей странице в Facebook в субботу.

По его данным, члены экипажа живы, но получили травмы. "Держим ситуацию на контроле", — добавил Лавренюк.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко отметил орденом "За мужество" украинского летчика Александра Акопова — пилота на рейсах одной из турецких компаний, который спас жизни пассажиров в Стамбуле во время опасного приземления. Он посадил самолет со 121 пассажиром на борту практически вслепую, поскольку авиалайнер пострадал из-за непогоды.