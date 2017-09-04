Популярная советская актриса отмечает 65-летие

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Актриса театра и кино Евгения Глушенко отмечает в понедельник 65-летие. Народная артистка России Евгения Константиновна Глушенко родилась 4 сентября 1952 года в Ростове-на-Дону.

В десятилетнем возрасте начала заниматься в драматическом кружке при Доме пионеров.

После окончания школы год училась в Ростовском театральном училище. Затем уехала в Москву, поступила в Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина (курс Михаила Царева).

В 1974 году окончила училище и начала работать в Государственном академическом Малом театре, где первой ее ролью стала роль Лизы в спектакле "Горе от ума" Александра Грибоедова.

Среди ее первых работ – Корделия в "Короле Лире" по Уильяму Шекспиру и Таня в спектакле "Картина" по книге Даниила Гранина.

В 1974-1996 годах в Малом театре Евгения Глушенко сыграла роли в более чем 20 спектаклях, среди которых "Стакан воды" Эжена Скриба (Паж, 1974), "Птицы нашей молодости" Иона Друцэ (Девушка, 1974), "Не все коту масленица" Александра Островского (Девушка, 1974), "Признание" Саввы Дангулова (Гостья на приеме, 1974), "Конек-горбунок" Петра Ершова (Конек-горбунок, 1975), "Касатка" Алексея Толстого (Раиса, 1975), "Горе от ума" Александра Грибоедова (Лиза, 1975), "Беседы при ясной луне" Василия Шукшина (Женя, 1976), "Заговор Фиеско в Генуе" Фридриха Шиллера (Берта, 1977), "Головокружение" Георга Саркисяна (Зепюр, 1978), "Мамуре" Жана Сармана (Эстель, 1982), "Рядовые" Алексея Дударева (Лида, 1984), "Красавец-мужчина" Александра Островского (Зоя Окоемова, 1985), "Холопы" Петра Гнедича (Лиз, 1987), "Дикарка" Александра Островского и Николая Соловьева (Марья Петровна, 1990), "Царь Петр и Алексей" Фридриха Горенштейна (Ефросинья Федоровна, 1991), "Горячее сердце" Александра Островского (Матрена Харитоновна, 1992), "Преступная мать, или Второй Тартюф" Пьера Бомарше (Сюзанна, 1994), "Пир победителей" Александра Солженицына (Глафира Бербенчук, 1995).

С 1996 года – актриса Центрального академического театра Российской армии.

С успехом играла Веру Филипповну в спектакле "Сердце не камень" (1997) по пьесе Александра Островского. Также играла в спектаклях "На дне" Максима Горького (Василиса, 1998) и "Отелло" Уильяма Шекспира (Эмилия, 1999).

С апреля 2000 года – вновь актриса Государственного академического Малого театра.

Среди работ последних театральных сезонов – Купавина ("Волки и овцы" Александра Островского, 2001), Зинаида Савишна ("Иванов" Антона Чехова, 2001), Барабошева ("Правда – хорошо, а счастье – лучше", 2002), Жозефина Понтиу ("Корсиканки" Иржи Губача, 2002), Белина ("Мнимый больной" Жана-Батиста Мольера, 2005).

В настоящее время занята в спектакле "Дети солнца" по Максиму Горькому.

В кино Евгения Глушенко впервые снялась в 16 лет в дипломной работе режиссера Никиты Михалкова "А я уезжаю домой" (1968). В большом кино дебютировала в роли Сашеньки Платоновой в фильме Михалкова "Неоконченная пьеса для механического пианино" (1977).

Роль Тони Болотниковой в фильме "Впервые замужем" (1979) Иосифа Хейфица принесла победу на XIII Всесоюзном кинофестивале в Душанбе в 1980 году (приз за лучшее исполнение женской роли).

В 1983 году за роль библиотекаря Веры в фильме Сергея Микаэляна "Влюблен по собственному желанию" (1982) актриса получила приз за лучшую женскую роль на Международном кинофестивале в Германии.

За годы кинематографической карьеры Глушенко, помимо упомянутых картин, снялась в фильмах "Профиль и анфас" (1977), "Несколько дней из жизни И.И. Обломова" (1979), "Не ждали, не гадали" (1982), "Уникум" (1983), "Зина-Зинуля" (1986), "Жизнь Клима Самгина" (1986), "Полицейский и вор" (1997), "С новым счастьем" (1999), "Женщинам, которым повезло" (1990), "Зал ожидания" (1996), "Три женщины и мужчина" (1998) и др.

В 2009-2010 годах работала в Высшем театральном училище имени М.С. Щепкина преподавателем мастерства актера на курсе Василия Бочкарева.

Евгения Глушенко — Народная артистка России (1995). Лауреат Государственной премии РФ (2003).

Награждена орденом Дружбы (2003).

Удостоена Международной театральной премии Станиславского (2009).

Супруг – председатель Союза театральных деятелей, народный артист России Александр Калягин, сын – Денис, дочь – Ксения (дочь Александра Калягина от первого брака).