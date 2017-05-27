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    Культура

    В список "Миротворца" попал известный актер Калягин

    Тема:

    Сайт "Миротворец", послы G7 и поджог "Интера" (123)

    (обновлено: )23403
    На сайте "Миротворца" известного советского и российского актера обвиняют в "открытом оправдании российской оккупации Крыма, популяризации оккупационного режима".
    Александр Калягин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Известный советский и российский актер Александр Калягин оказался в базе сайта "Миротворец". Об этом сообщается на сайте центра.

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    Актера обвиняют в "открытом оправдании российской оккупации Крыма, популяризации оккупационного режима".

    Ранее сообщалось, что участники российской поп-группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев попали в базу данных сайта "Миротворец".

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