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    "Иванушки International" попали в базу "Миротворца" за хоккей в Крыму

    Тема:

    Сайт "Миротворец", послы G7 и поджог "Интера" (122)

    (обновлено: )6
    Артистов обвиняют в незаконном пересечении государственной границы Украины. В частности, как указано на скандальном сайте, "Иванушки" приняли участие в открытом турнире по хоккею.
    Иванушки International. Архивное фото
    RIA News Дмитрий Коробейников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Участники российской поп-группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев попали в базу данных сайта "Миротворец".

    Актер Михаил Боярский. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Все без разбору, или Резиновый список "Миротворца"

    Артистов обвиняют в незаконном пересечении государственной границы Украины. "Незаконная концертная деятельность на территории оккупированного Россией Крыма", — сказано в их анкетах.

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    Отмечается, что "Иванушки" приняли участие в открытом турнире по хоккею.

    Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса Евровидение-2017 от РФ Юлии Самойловой, после чего Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, в итоге певица не примет участие в Евровидении-2017. Также в базу данных сайта внесены российские артисты Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, рэпер Баста, путешественник Федор Конюхов и многие другие.

    myrotvorets.center
    Кирилл Андреев в базе "Миротворца"

    Сайт "Миротворец" известен публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". 

    myrotvorets.center
    Андрей Григорьев-Аполлонов в базе "Миротворца"

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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