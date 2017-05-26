"Иванушки International" попали в базу "Миротворца" за хоккей в Крыму

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Участники российской поп-группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев попали в базу данных сайта "Миротворец".

Артистов обвиняют в незаконном пересечении государственной границы Украины. "Незаконная концертная деятельность на территории оккупированного Россией Крыма", — сказано в их анкетах.

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Отмечается, что "Иванушки" приняли участие в открытом турнире по хоккею.

Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса Евровидение-2017 от РФ Юлии Самойловой, после чего Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, в итоге певица не примет участие в Евровидении-2017. Также в базу данных сайта внесены российские артисты Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, рэпер Баста, путешественник Федор Конюхов и многие другие.

myrotvorets.center Кирилл Андреев в базе "Миротворца"

Сайт "Миротворец" известен публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины".

myrotvorets.center Андрей Григорьев-Аполлонов в базе "Миротворца"

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.