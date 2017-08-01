Актриса Наталья Андрейченко снимется в продолжении фильма о Мэри Поппинс

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Российская актриса Наталья Андрейченко примет участие в съемках продолжения знаменитой советской киноленты "Мэри Поппинс, до свидания". Об этом сообщает издание "СтарХит"со ссылкой на актрису.

По данным издания, снимет продолжение советского фильма "Мэри Поппинс, до свидания" режиссер фильма "Мамы" Карен Оганесян. Для успеха картины 39-летний продюсер пригласил актрису Наталью Андрейченко.

"О своем проекте Карен сообщил мне в июне. Он подробно рассказал об идее фильма, о персонажах, которые будут задействованы, пояснил, чем картина привлечет зрителя… В итоге я согласилась принять участие… Пока название проекта — "Мэри Поппинс — моя мама!", — рассказала Андрейченко о новом фильме.

Действие новой киноленты будет происходить в недалеком будущем.

"Я буду возглавлять агентство по подбору нянь. По сюжету картины ко мне обратится взволнованная мама — ее сыграет актриса Светлана Ходченкова, — которая не может найти общий язык со своими детьми. Но изюминка сюжета в том, что наша компания специализируется на роботах-нянях. Помогут ли они наладить отношения Светиной героине со своей семьей, вы узнаете, когда фильм выйдет в прокат", — добавила актриса.

По словам режиссера киноленты, пока работу над проектом отложили на осень следующего года.

Напомним, известный эстонский актер и режиссер Лембит Ульфсак скончался в среду, 22 марта, на 70-м году жизни. На счету Ульфсака десятки ролей в самых разных фильмах. Зрители помнят его по ролям в известных картинах: "Легенда о Тиле", "Мэри Поппинс, до свидания", "ТАСС уполномочен заявить", "В поисках капитана Гранта", "Исаев", "Конец прекрасной эпохи" и многих других.