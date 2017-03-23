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    Фотоленты

    Знаменитый "Паганель" Лембит Ульфсак в кино и на сцене

    (обновлено: )9
    Кадр из фильма В поисках капитана Гранта
    Кадр из фильма Мэри Поппинс, до свидания
    Лембит Ульфсак в телевизионной постановке Elavad surnud
    На съемках фильма Какие наши годы
    Лембит Ульфсак исполняет роль Джеральда Райта в фильме по мотивам произведения Агаты Кристи Мисс Марпл ищет убийцу.
    Кадр из телефильма Враг респектабельного общества
    Курашов и Ульфсак в фильме Дети капитана Гранта
    Лембит Ульфсак в сцене из фильма Враг респектабельного общества
    Фильм Легенда о Тиле Уленшпигеле
    Лембит Ульфсак в телевизионной постановке Odav spetsialist
    Лембит Ульфсак, 2013 год
    Кадр из фильма В поисках капитана Гранта
    Лембит Ульфсак в роли Жака Паганеля
    Фото из открытых источников
    Кадр из фильма Мэри Поппинс, до свидания
    Кадр из фильма "Мэри Поппинс, до свидания"
    Фото из открытых источников
    Лембит Ульфсак в телевизионной постановке Elavad surnud
    Лембит Ульфсак в телевизионной постановке "Elavad surnud"
    ERR/Raivo Tiikmaa
    На съемках фильма Какие наши годы
    Лембит Ульфсак (слева) в роли Назара и Рустам Сагдуллаев (справа) в роли Ташкента на съемках фильма «Какие наши годы» режиссера Эльера Ишмухамедова
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Лембит Ульфсак исполняет роль Джеральда Райта в фильме по мотивам произведения Агаты Кристи Мисс Марпл ищет убийцу.
    Артист Лембит Ульфсак исполняет роль Джеральда Райта в художественном фильме по мотивам произведения Агаты Кристи "Мисс Марпл ищет убийцу".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Кадр из телефильма Враг респектабельного общества
    Кадр из телефильма "Враг респектабельного общества" по мотивам драмы норвежского писателя Г. Ибсена "Враг народа". Режиссер Микк Микивер. Доктор Стокман - артист Лембит Ульфсак, Катрине Стокман - актриса Мария Кленская. Производство киностудии "Таллинфильм", 1988 года
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Курашов и Ульфсак в фильме Дети капитана Гранта
    Московский школьник Руслан Курашов в роли Роберта Гранта (на первом плане) и эстонский актер Лембит Ульфсак (на втором плане) в роли Паганеля в фильме Станислава Говорухина "Дети капитана Гранта" по роману Жюля Верна.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Лембит Ульфсак в сцене из фильма Враг респектабельного общества
    Артист Лембит Ульфсак в сцене из фильма "Враг респектабельного общества".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Фильм Легенда о Тиле Уленшпигеле
    Артист Евгений Леонов (слева) в роли Ламме и артист Лембит Ульфсак (справа) в роли Тиля в фильме "Легенда о Тиле" (режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Лембит Ульфсак в телевизионной постановке Odav spetsialist
    Лембит Ульфсак в телевизионной постановке "Odav spetsialist"
    ERR/ Heidi Maasikmets
    Лембит Ульфсак, 2013 год
    Лембит Ульфсак, 2013 год
    ERR/Ülo Josing

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    Лембит Ульфсак в роли Жака Паганеля

    Известный эстонский актер и режиссер Лембит Ульфсак скончался в среду, 22 марта, на 70-м году жизни, сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR.

    Прощание с актером Алексеем Петренко в Доме кино
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония прощания с Алексеем Петренко

    Причина смерти знаменитого актера пока не сообщается. 

    Ульфсак родился в 1947 году в деревне Коэру. В 1970 году закончил актерский факультет Таллинской консерватории, после чего работал актером в Молодежном театре, затем в Таллинском академическом драматическом театре имени Кингисеппа, а с 1994 года – в Эстонском драматическом театре.

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    В 1985-1994 годах служил актером и режиссером на киностудии "Таллинфильм".

    На счету Ульфсака десятки ролей в самых разных фильмах. Зрители помнят его по ролям в известных картинах: "Легенда о Тиле", "Мэри Поппинс, до свидания", "ТАСС уполномочен заявить", "В поисках капитана Гранта", "Исаев", "Конец прекрасной эпохи" и многих других.

    Один из последних фильмов с его участием "Мандарины" грузинского режиссера Зазы Урушадзе в 2015 году был выдвинут на премии "Оскар" и "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

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