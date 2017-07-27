Люк Бессон назвал страну, где будет снимать следующий фильм

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Знаменитый французский режиссер Люк Бессон собирается снимать свой следующий фильм в России.

Сейчас он находится в Москве, представляя российской публике картину "Валериан и город тысячи планет". Закрытая премьера фильма состоялась в концертном зале "Барвиха Luxury Village".

"Сейчас я скажу вам то, что еще никогда и никому не говорил. Я планирую начать съемки следующего проекта в России. Поверьте, я говорю это не во всех странах, в которые приезжаю. И это показывает, насколько сильно я вас люблю. Несмотря на всю политическую ситуацию, мы, люди, должны относиться по-человечески друг к другу, поддерживать, несмотря ни на что", — сказал Бессон перед закрытой премьерой.

Действие фильма "Валериан и город тысячи планет" происходит в далеком XXVIII веке. Два космических спецагента Валериан (Дейн ДеХаан) и Лорелин (Кара Делевинь) отправляются на планету Альфа, куда стекаются тысячи существ со всех концов галактики. Однако спецагенты становятся невольными участниками межгалактического заговора: кто-то решил захватить власть в Городе Тысячи Планет, и миссия Валериана и Лорелин — защитить Вселенную от надвигающейся опасности.

Ранее сообщалось, что кинокомпания французского режиссера и продюсера Люка Бессона EuropaCorp снимет фильм, основанный на событиях августа 2000 года, когда погиб экипаж атомного подводного ракетного крейсера "Курск".