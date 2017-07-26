Знаменитый британский актер отмечает 50-летний юбилей

В среду, 26 июля, известный британский актер Джейсон Стэйтем отмечает 50-летие.

Актер родился в семье творческих людей, еще в молодости артист занимался спортом, его отец привил своему сыну любовь к боксу и гимнастике, чем занимался и сам.

Джейсон был моделью и лицом бренда Tommy Hilfiger. Но затем начал сниматься в фильмах. Актер прославился благодаря фильмам "Большой куш", "Карты, деньги, два ствола". Позднее Джейсон Стэйтем стал героем фильма "Перевозчик", а еще через время он снялся в "Форсаже" и "Неудержимых".

В этом году Джейсон стал отцом. Сына ему подарила модель Роузи Хантингтон-Уайтли.

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