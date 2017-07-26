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    Фотоленты

    Знаменитый британский актер отмечает 50-летний юбилей

    (обновлено: )130
    Британский актер Джейсон Стэйтем
    Британский актер Джейсон Стэйтем
    Британский актер Джейсон Стэйтем
    Британский актер Джейсон Стэйтем
    Британский актер Джейсон Стэйтем
    Британский актер Джейсон Стэйтем
    Британский актер Джейсон Стэйтем
    Британский актер Джейсон Стэйтем
    Британский актер Джейсон Стэйтем
    Британский актер Джейсон Стэйтем
    Британский актер Джейсон Стэйтем
    Британский актер Джейсон Стэйтем
    Британский актер Джейсон Стэйтем
    Британский актер Джейсон Стэйтем
    Британский актер Джейсон Стэйтем
    Британский актер Джейсон Стэйтем
    Британский актер Джейсон Стэйтем
    LOIC VENANCE / AFP
    Британский актер Джейсон Стэйтем
    Кадр из фильма "Адреналин: Высокое напряжение"
    ©Lakeshore Entertainment
    Британский актер Джейсон Стэйтем
    Jorge Guerrero / AFP
    Британский актер Джейсон Стэйтем
    Кадр из фильма "Шальная карта"
    ©Cinema Seven Productions 2014
    Британский актер Джейсон Стэйтем
    JUSTIN TALLIS / AFP
    Британский актер Джейсон Стэйтем
    LOIC VENANCE / AFP
    Британский актер Джейсон Стэйтем
    Photo by Evan Agostini/Invision/AP
    Британский актер Джейсон Стэйтем
    ALESSANDRO ABBONIZIO / AFP
    Британский актер Джейсон Стэйтем
    Photo by Chris Pizzello/Invision/AP
    Британский актер Джейсон Стэйтем
    © Hummingbird Film Investments (2012)
    Британский актер Джейсон Стэйтем
    Кадр из фильма "Перевозчик"
    © Europa Corp. (2002)
    Британский актер Джейсон Стэйтем
    Photo by Evan Agostini/Invision/AP
    Британский актер Джейсон Стэйтем
    JOHANNES EISELE / AFP
    Британский актер Джейсон Стэйтем
    MAX NASH / AFP
    Британский актер Джейсон Стэйтем
    Photo by Jordan Strauss/Invision/AP
    Британский актер Джейсон Стэйтем
    Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

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    В среду, 26 июля, известный британский актер Джейсон Стэйтем отмечает 50-летие.

    Актер родился в семье творческих людей, еще в молодости артист занимался спортом, его отец привил своему сыну любовь к боксу и гимнастике, чем занимался и сам.

    Джейсон был моделью и лицом бренда Tommy Hilfiger. Но затем начал сниматься в фильмах. Актер прославился благодаря фильмам "Большой куш", "Карты, деньги, два ствола". Позднее Джейсон Стэйтем стал героем фильма "Перевозчик", а еще через время он снялся в "Форсаже" и "Неудержимых".

    В этом году Джейсон стал отцом. Сына ему подарила модель Роузи Хантингтон-Уайтли. 

    Смотрите также: Grandbikini в Китае: 400 любительниц бикини попозировали на конкурсе красоты

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