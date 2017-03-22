Знаменитый актер Лембит Ульфсак, сыгравший Паганеля, скончался в Эстонии

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина, Николай Адашкевич. Известный эстонский актер и режиссер Лембит Ульфсак скончался в среду на 70-м году жизни, сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR.

Ульфсак родился в 1947 году в деревне Коэру. В 1970 году закончил актерский факультет Таллинской консерватории, после чего работал актером в Молодежном театре, затем в Таллинском академическом драматическом театре имени Кингисеппа, а с 1994 года – в Эстонском драматическом театре.

Читайте также: Церемония прощания с актрисой Людмилой Ивановой

В 1985-1994 годах служил актером и режиссером на киностудии "Таллинфильм".

На счету Ульфсака десятки ролей в самых разных фильмах. Зрители помнят его по ролям в известных картинах: "Легенда о Тиле", "Мэри Поппинс, до свидания", "ТАСС уполномочен заявить", "В поисках капитана Гранта", "Исаев", "Конец прекрасной эпохи" и многих других.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Курашов и Ульфсак в фильме "Дети капитана Гранта"

Один из последних фильмов с его участием "Мандарины" грузинского режиссера Зазы Урушадзе в 2015 году был выдвинут на премии "Оскар" и "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

В среду стало известно, что в США скончался известный шоумен Чак Баррис.