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    Культура

    Знаменитый актер Лембит Ульфсак, сыгравший Паганеля, скончался в Эстонии

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    На счету Лембита Ульфсака десятки ролей в самых разных фильмах: "Легенда о Тиле", "Мэри Поппинс, до свидания", "ТАСС уполномочен заявить", "В поисках капитана Гранта" и других.
    Лембит Ульфсак в сцене из фильма Враг респектабельного общества
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    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина, Николай Адашкевич. Известный эстонский актер и режиссер Лембит Ульфсак скончался в среду на 70-м году жизни, сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR.

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    Ульфсак родился в 1947 году в деревне Коэру. В 1970 году закончил актерский факультет Таллинской консерватории, после чего работал актером в Молодежном театре, затем в Таллинском академическом драматическом театре имени Кингисеппа, а с 1994 года – в Эстонском драматическом театре.

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    В 1985-1994 годах служил актером и режиссером на киностудии "Таллинфильм".

    На счету Ульфсака десятки ролей в самых разных фильмах. Зрители помнят его по ролям в известных картинах: "Легенда о Тиле", "Мэри Поппинс, до свидания", "ТАСС уполномочен заявить", "В поисках капитана Гранта", "Исаев", "Конец прекрасной эпохи" и многих других.

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    Курашов и Ульфсак в фильме "Дети капитана Гранта"

    Один из последних фильмов с его участием "Мандарины" грузинского режиссера Зазы Урушадзе в 2015 году был выдвинут на премии "Оскар" и "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

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    Фильм "Легенда о Тиле Уленшпигеле"

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