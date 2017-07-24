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    Николас Кейдж в казахском чапане предложил идею для нового фильма

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    Актер Николас Кейдж в казахском чапане записал видеообращение, в котором поблагодарил за гостеприимство и предложил идею для нового фильма.
    Американский актер Николас Кейдж
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 июл – РИА Новости Украина. Видеообращение американского актера Николаса Кейджа в казахском чапане (кафтан, который носят поверх одежды) набирает популярность в интернете.

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    По состоянию на вечер понедельника, видеоролик, опубликованный на странице Astana.Media в соцсети Facebook, набрал более 4 тысяч просмотров.

    "Актер предложил казахстанским режиссерам идею для нового фильма. По его словам, история о приезде голливудских звезд в Казахстан может иметь успех в прокате. В интервью для Astana.Media Кейдж отметил казахстанское гостеприимство. Его тронул теплый прием и дружелюбие. Актер обещал пригласить всех своих знакомых в Казахстан, так как считает нашу страну потрясающей", — говорится в пояснении к видео.

    Кейдж записал видеообращение 22 июля, когда находился в Астане на международном кинофестивале "Евразия". При этом он облачился в казахский чапан темно-зеленого цвета.

    "Несмотря на то, что я здесь только 24 часа, я могу сказать, что вокруг все гостеприимные, дружелюбные. Я никогда не встречал такой теплый прием. Я путешествую по всем миру, теперь буду рекомендовать посетить Астану и Казахстан всем, кого я знаю", — сказал актер.

    Ранее в соцсетях бурно обсуждали фотографию Кейджа, сделанную в ходе его визита в Астану. На снимке актер предстал в необычном образе — он одет в казахский народный костюм и меховую шапку. Некоторым пользователям Twitter Кейдж напомнил Ивана Грозного, другим — Деда Мороза. Американский актер стал героем многочисленных мемов.

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